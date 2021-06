Por irregularidades relacionadas con el Centro Expositor, vinculan a proceso a exfuncionarios de la gestión morenovallista

El ex director jurídico y el ex encargado de Despacho de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Infraestructura durante la gestión del ex gobernador Rafael Moreno Valle, fueron vinculados a un proceso penal por incurrir en pagos irregulares por 107 millones de pesos.

Los ex funcionarios fueron identificados como Alfonso N. y Froylan N., respectivamente, quienes fueron señalados por el organismo como presuntos responsables de cometer delitos en la administración pública y en otros ramos del poder público.

Alfonso N., quien fungió como director general Jurídico y Froylan N., encargado de despacho de la Dirección General Administrativa de la entonces Secretaría de Infraestructura del Estado de Puebla, suscribieron un convenio en 2015 relacionado con el Centro Expositor.

En consecuencia, se obligó a la dependencia a dar cumplimiento de pagos por un monto de más de 107 millones de pesos, concediendo con ello una ventaja indebida, dijo la Fiscalía a través de un comunicado.

Los implicados fueron detenidos el pasado 16 de mayo, después de que se estableció la presunta responsabilidad de ambos ex funcionarios, por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra.

Posteriormente en audiencia, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción formuló imputación y logró obtener la vinculación a proceso de Alfonso N. y Froylan N., quienes permanecerán en prisión preventiva justificada como medida cautelar, durante el tiempo que dure el procedimiento.