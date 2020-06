Invisibles de apoyos y programas defensores de la tierra en Pahuatlán, excluidos de despensas durante cuarentena

Invisibles y excluidos, así vivieron los integrantes del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla-Hidalgo la cuarentena ocasionada por la emergencia sanitaria de Covid 19. Opositores gasoducto Tuxpan-Tula fueron discriminados por la edil María Guadalupe Ramírez Aparicio de los apoyos que el gobierno del estado ofreció en apoyo a la economía de sectores vulnerables en esta emergencia sanitaria.

Pero la situación más álgida que sufrieron durante este año y en plena pandemia fue la falta de asistencia durante el tornado que azotó a la comunidad de Zoyatla de Guerrero que dañó plantíos, levantó techos, tiró casas e incluso dañó el auditorio. Aunque hubo asistencia de Protección Civil de Pahuatlán, la emergencia y damnificados no han sido atendidos en su totalidad.

Apenas la semana pasada, la edil panista Ramírez Aparicio ignoró los acuerdos tomados en una reunión con Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y de la autoridad del Juez de Paz Diódoro Cruz Hidalgo en la Ranchería de Ahuacatitla y cambió los planes de una obra pública para favorecer a sus allegados. Así, en lugar de pavimentar la calle principal de la Ranchería anunció que de acuerdo con “estudios de factibilidad” la avenida a pavimentar sería la vialidad conocida como “Del Zapote al Depósito” esa calle es donde viven los líderes y promotores de voto, militantes y simpatizantes de su gestión.

En enero de este año los defensores del territorio y cerros sagrados Diodoro Cruz Hidalgo, Melitón Santos Miranda, María de Lourdes Hernández Sampayo, Francisco Vargas Ixtacatl, Mariano Salvador Arroyo, Juan Tlalmanalco, Gabino Hernández Cruz, que fueron legítimamente electos como presidentes auxiliares y jueces de paz en sus comunidades y rancherías denunciaron ante el Congreso local la exclusión que viven los pueblos — con habitantes opositores al proyecto energético del Gasoducto— de los planes y proyectos municipales y gubernamentales, el desvío de los recursos a sus comunidades, la negativa a ser atendidos en el ayuntamiento así como diferentes omisiones de la administración de la presidencia municipal. En el escrito exigían una revisión de obra y una auditoría a la gestión.

Pese a que “el castigo” hacia los pobladores ha crecido de manera descomunal en tiempos de emergencia sanitaria y ambiental, legisladores han ignorado sus denuncias promoviendo la impunidad de la edil y funcionarios del ayuntamiento.

Despensas en la cuarentena, no para defensores del territorio

Durante la cuarentena, María Guadalupe Ramírez Aparicio, presidenta municipal de Pahuatlán pasó por alto a las autoridades electas legítimamente en los poblados de Xolotla, Atla, San Pablito, Zoyatla, Ahuacatitla, Montellano y sin darles aviso ni advertirlos usó operadores político, quienes seleccionaron a los habitantes que recibirían las despensas a cambio de entregar documentación como copia de su credencial de elector.

La defensora del territorio, María de Lourdes Hernández Sampayo, presidenta auxiliar de Zoyatla de Guerrero ha denunciado que desde el inicio de la gestión de la edil Ramírez Aparicio y durante la cuarentena, los apoyos han sido repartidos de manera discrecional favoreciendo pobladores afines al Partido de Acción Nacional ( PAN).

En entrevista con éste medio Hernández Sampayo explicó que la edil habría anunciado que por órdenes del gobernador se ignoró a las autoridades auxiliares, por lo que emprendió la distribución de despensas evitando colaboraran en el reparto miembros de la comunidad o sus autoridades.

En el caso de la Junta Auxiliar de Zoyatla de Guerrero fue Irma Hernández Torres – una de las principales promotoras de voto en las elecciones de 2018 de la edil panista— con quien se coordinaron las visitas a los domicilios pidiendo copia de credenciales de elector, CURP o, recibo de luz como condición para la entrega de despensas.

Sampayo relató que se registró el caso de habitantes que presentaron su credencial pero que no permitieron que se sacara copia, y no recibieron la despensa.

“El condicionamiento político siempre ha existido de parte de la presidenta, lo ha hecho con todos los programas de apoyo con recurso público a través de su personal promotor de campaña y voto, la gente vivió este tiempo con mucha necesidad… había trabajo pero no dinero, por necesidad algunas de las personas recibieron las despensas, pero mucha gente que no tenía nada, en un ejercicio de dignidad rechazó la ayuda”, explicó la defensora.

“A mí nunca me avisaron del reparto de despensas, me ignoraron completamente” denunció y explicó que estas acciones han dividido a la comunidad desde el inicio de la gestión de la edil. Irma Hernández Torres también ha sido la encargada de recabar documentación y repartir los programas sociales de mejoras a la vivienda, sanitarios ecológicos con biodigestores y la repartición de tinacos 2019, demorando y entorpeciendo los apoyo gestionados por parte de Sampayo quien fue legítimamente electa para ocupar la presidencia auxiliar.

El viento sólo destapó la inequidad

El 29 de abril, en plena cuarentena un ventarrón azotó la comunidad de Zoyatla de Guerrero, los fuertes vientos arrancaron techos, tiraron postes de luz, destruyo el auditorio y dañaron campos de cultivo.

La situación ya de por sí difícil para los pobladores agudizó la contingencia que ya vivía la comunidad por la pandemia del Covid 19. Luego de la tormenta las personas tuvieron que levantar sus techos y reconstruir sus casas en faenas comunitarias dirigidas por la presidenta auxiliar electa Lourdes Hernández Sampayo y con cooperaciones de vecinos y fondos de paisanos que radican en el extranjero.

Fue la defensora del territorio quien alertó de la situación y documentó los hechos, Protección Civil de Pahuatlán atendió el llamado, gobernación mandó al coordinador Regional de Protección Civil del Estado, Fernando Clemente Aguirre quién verificó los daños e hizo un padrón de la gente damnificada que fue tratada de “rasurar” en el ayuntamiento de Pahuatlán –sustituyendo a damnificados por otros habitantes —sin embargo el esfuerzo fue infructuoso porque Sampayo denunció.

A la fecha la reconstrucción de casas no han terminado, la recuperación ha sido lenta y difícil pues lo poco que tenían fue arrastrado por el viento, Sampayo advirtió que este desastre vino a agudizar la situación que vivían personas que ya habían sido excluidas en el reparto de mejoras a la vivienda, sanitarios ecológicos con biodigestores y la repartición de tinacos 2019, que fueron de las más dañadas y con más dificultad para su recuperación.

“El viento vino a descubrir la desigualdad que se vive en la comunidad en la que personas no le favorecieron con los votos en tiempos de campaña a la actual edil, ahora no son tomados en cuenta por los apoyos que llegan al municipio. Nunca estuvieron en la lista de vivienda, tinacos, baños calentadores solares… nada han recibido, así discrimina la presidenta Municipal Guadalupe Ramírez Aparicio a las personas que no votan por el PAN”, reveló la defensora y presidenta auxiliar.

Sampayo destacó el caso de Jesús Aguilar Castillo así como una decena de familias más que no cuentan con una vivienda digna y han sido excluidas. “Los apoyos se los dan a la gente que se deja condicionar su voto, ellos reciben hasta 3 tinacos o 4, que prefieren ocuparlos para los animales que para las familias que en verdad lo necesitan… Jesús no tiene vivienda ni tinaco ni baño menos calentador solar y además el viento destruyó su casa”, relató.

A la fecha la reconstrucción de techos de viviendas se lleva a cabo gracias a la cooperación de ciudadanos voluntarios de la comunidad y de paisanos que viven en Estados Unidos cuyo aporte ha sido fundamental para comprar madera y láminas, paliando así lo otorgado por el gobierno Estatal que sólo otorgó 8 láminas por vivienda insuficientes para cubrir superficies del techo.

Edil cambia obra para favorecer a allegados

La situación que se vive en Zoyatla de Guerrero se repite en Atla, Mamiquetla, San Pablito y Xolotla, y en las rancherías de Montellano y Ahuacatitla, en ésta última es un grupo político afín a la presidenta municipal encabezado por el Juez anterior, Rosalino Mendoza López es quien acopia documentación para la entrega irregular de obras, ignorando al defensor de la tierra electo legítimamante como el Juez de Paz actual, Diódoro Cruz.

La situación que se vive en esta ranchería también es tensa pues la edil de Pahuatlán, Guadalupe Ramírez Aparicio pasando por alto una reunión de Coplademun y el calendario de obras para la comunidad, para favorecer a allegados.

En la Ranchería de Ahuacatitla fue anunciada la primera obra y aunque fue convenida con autoridades en Puebla, tuvo un cambio inesperado: en lugar de calle principal — donde se ubican las escuelas, la casa de salud, el auditorio y la iglesia— se pavimentará la avenida conocida como “Del Zapote al Depósito” donde vive la mayoría de promotores panistas.

Luego de esta decisión de la edil, Diódoro Cruz, juez de Paz buscó una explicación, pero no fue recibido en el Ayuntamiento, fueron ingenieros quienes le informaron del cambio luego de un supuesto estudio de “costo beneficio” .. argumentando que en ésa avenida “hay más casas”

El defensor del territorio y juez de paz informó a este medio que pese a la provocación que constituye esta decisión de la edil para los pobladores, la comunidad dejará que se construya la obra, pero antes de empezar pusieron como condición se presente a la empresa y al comité de la obra, sino, se parará la obra.

Cruz llamó a autoridades estatales para obligar a la edil de Pahuatlan María Guadalupe Ramírez Aparicio reivindique sus obligaciones con pueblos sin distinción de preferencias partidistas ni corrientes políticas además de que se auditen las obras mencionadas en su Primer Informe de Gobierno, así como a entregar el Expediente Técnico de cada Obra a cada comité correspondiente y autoridades de las Juntas Auxiliares, Jueces de Paz E inspectorías para tener conocimiento de los costos y calidad de los trabajos a realizar.