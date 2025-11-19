Miércoles, noviembre 19, 2025
Invierte gobierno de Puebla 73 mdp en infraestructura hídrica en 31 municipios

Yadira Llaven Anzures

La secretaria de Desarrollo Rural de Puebla, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que el gobierno del estado invirtió 73 millones de pesos para infraestructura hídrica, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de modernizar los sistemas de riego que aumenten la eficiencia del uso agrícola del agua. 

Desde la ciudad de México, la funcionaria estatal destacó que el recurso será destinado para poner en marcha 54 proyectos repartidos en 31 municipios, beneficiando directamente a mil 587 productoras y productores poblanos.

Durante la rueda de prensa, que encabezó este miércoles el gobernador Alejandro Armenta, resaltó que el eje central de esta inversión es la modernización de la infraestructura agrícola.

Expuso que se logró la tecnificación de mil 737 hectáreas, elevando la eficiencia en el uso del agua de un 40 por ciento (uso tradicional) a un rango de 75 a 90 por ciento mediante sistemas avanzados de riego.

Además, agregó que la implementación de sistemas fotovoltaicos interconectados ha resultado en la reducción del 100 por ciento del costo energético para el bombeo de agua en las unidades de producción, aliviando la carga económica de los productores.

Altamirano dijo que el programa instaló 121 reservorios con una capacidad de 1 millón de litros cada uno. 

Explicó que estos estanques están equipados con bombas, paneles solares y sistemas de riego por goteo, cruciales para realizar riegos de auxilio que garanticen las cosechas, especialmente en la región de la Mixteca, una de las más afectadas por la sequía.

Récords de rendimiento y política de estado

Por otro lado, la secretaria de Desarrollo Rural destacó que el impacto de estas acciones ya se refleja en la productividad en el campo.

Ana Laura Altamirano afirmó que las iniciativas han incluido a productores migrantes, quienes han duplicado la inversión estatal en sus parcelas, logrando rendimientos de hasta 12 toneladas por hectárea en maíces mejorados, superando significativamente el promedio regional.

Señaló que este modelo de éxito, basado en la tecnificación hídrica y la autonomía energética, busca ser institucionalizado como una política de Estado permanente en Puebla. 

Resaltó que el objetivo es proporcionar a los productores las herramientas necesarias para enfrentar de manera sostenible los desafíos del cambio climático y garantizar la soberanía alimentaria en la región.

Finalmente, informó que el Gobierno del Estado, liderado por Armenta Mier, ha emprendido una transformación profunda en el sector agropecuario mediante la estrategia “Transformación del Campo Poblano”, respaldada por una inversión histórica de mil 634 millones de pesos de recursos estatales. 

Este esfuerzo se centra en la tecnificación, la sustentabilidad hídrica y la eficiencia energética para hacer frente a la crisis climática.

