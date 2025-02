Inviable, vender a 24 pesos el litro de gasolina, como lo propone la presidenta; no da margen de ganancia: empresarios del ramo

Es inviable establecer un precio máximo de 24 pesos a gasolinas en el país, como lo plantea la presidenta Claudia Sheinbaum, porque reducirían las ganancias de las estaciones de servicio y se podría en riesgo la supervivencia de algunas, señaló Luz María Jiménez Almazán, presidenta de Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT).

En entrevista telefónica con La Jornada de Oriente comentó que a esta propuesta de la titular del Poder Ejecutivo federal “le faltó especificar si también va a garantizar la utilidad”.

Explicó que el pasado lunes Pemex les estuvo vendiendo casi en 24 pesos el litro, por lo que de seguir así y con el precio máximo, prácticamente no habría ganancias.

“El topar el precio de un producto tan volátil no tiene sentido, no hay sustento técnico, aunque quisiera, ningún gobierno puede controlar los precios internacionales, eso lo hace la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) influyen factores, son multifactoriales, incluso hasta climáticos y sociales alteran el precio”.

Añadió que entre los más afectados serían socios que rentan sus instalaciones a marcas extranjeras, toda vez que firmaron contratos leoninos en el que se establece que la utilidad depende de las condiciones de mercado y si esta reduce por el tope, no les entregaría nada de ganancias.

Luz María Jiménez añadió que desde hace varios años pidieron al gobierno federal que ayude a romper esos contratos, sin recibir apoyo a la fecha.

Señaló que si la Federación estuviera realmente interesada en bajar el precio, empezaría por reducir el IEPS, mismo que actualmente es de 6.45 pesos por litro de gasolina magna (menor a 92 octanos): de 5.45 pesos para la premium (mayor o igual a 92 octanos; y de 7.09 pesos para el diésel.

También podría eliminar a los intermediarios y a su propia comercializadora, ya que esta se lleva el 1.5 por ciento de las ganancias, lo cual es innecesario porque anteriormente vendía directamente a las empresas, agregó.

“(El gobierno) no puede renunciar al IEPS y este es dinero fresco que entra cada 24 horas, pero entonces o nos sacrificamos todos porque no es justo que nada más el gasolinero se sacrifique para garantizar un precio que sea atractivo electoralmente, no es correcto”.