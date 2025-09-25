Jueves, septiembre 25, 2025
Investigan asesinato en San Miguel Las Minas, Izúcar, como ajuste de cuentas

La Fiscalía investiga el asesinato de Félix Isidoro en Izúcar, atribuyéndolo a un ajuste de cuentas criminal.
Isaí Pérez Guarneros

Félix Isidoro Iglesias, de 42 años, conocido con el alias de El Chapo, fue asesinado de al menos ocho disparos el pasado martes en la comunidad de San Miguel Las Minas, Izúcar de Matamoros. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el crimen estaría relacionado con un aparente ajuste de cuentas.

Las investigaciones ministeriales refieren que el hombre tenía antecedentes penales y que en abril pasado presuntamente participó en un enfrentamiento armado contra agentes de la Policía Estatal, por lo que también era identificado como un líder criminal en la región.

En ese mismo sentido, la FGE desmintió la versión inicial que apuntaba a la muerte de otras dos personas durante el ataque, la cual señalaba que sus cuerpos habrían sido trasladados por familiares a sus domicilios.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes, después de las celebraciones de San Miguel Arcángel en San Miguel Las Minas, cuando una riña derivó en una balacera frente al domicilio de la víctima.

Vecinos de la comunidad relataron que se encontraban cerca de las canchas deportivas cuando escucharon las detonaciones y, por miedo, se tiraron al suelo. Una vez que cesaron los disparos, los habitantes se retiraron hacia sus casas, lo que generó confusión entre testigos, algunos de los cuales pensaron que había más de una persona muerta.

Fue un conocido de Félix Isidoro Iglesias quien localizó su cuerpo con múltiples impactos de bala, debajo de su camioneta Toyota gris. De inmediato dio aviso a las autoridades, alrededor de las 20 horas.

Sin embargo, debido a la dificultad de acceso a la comunidad, la Policía Municipal y la Guardia Nacional tardaron cerca de una hora en llegar. De igual forma, agentes ministeriales de la FGE reportaron demora para arribar al lugar y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) de Acatlán de Osorio.

Durante las diligencias iniciales, se recolectaron al menos ocho casquillos de bala en la escena, por lo que la fiscalía inició la carpeta de investigación FGEP/CDI/CGEIHD/IZUCARMAT-1/000487/2025 por homicidio doloso.

Al cierre de esta edición no se han reportado detenciones relacionadas con este ataque armado.

Versiones extraoficiales señalan que era común ver a Félix Isidoro portando un rifle AR-15, arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano, y un chaleco táctico con insignias alusivas a corporaciones policiacas.

Además, testimonios refieren que el hombre vivió un tiempo en Estados Unidos y regresó a San Miguel Las Minas apenas el año pasado. De acuerdo con esos relatos, él manifestó en varias ocasiones que su retorno obedecía a la intención de vengar la muerte de su padre, quien habría sido ejecutado en circunstancias también ligadas a un ajuste de cuentas.

Ejecutan con 10 tiros a joven de 25 años en Moyotzingo

Isaí Pérez Guarneros -
La tarde del lunes, un joven de 25 años, identificado preliminarmente como David, fue asesinado a balazos en la calle Aquiles Serdán de la...

A tiros privan de la vida a un hombre y a su hija de un mes

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Un hombre fue asesinado junto con su hija de un mes de edad durante un ataque armado perpetrado la noche del sábado en avenida de...

Asesinan a nieto de Patricia Orozco, madre buscadora en San Felipe, BC

La Jornada -
San Felipe, B.C. Hombres armados asesinaron la noche del lunes a Abel Roberto Román Bojórquez de 18 años, nieto de la madre buscadora Patricia...

