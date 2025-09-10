Investigan a tres grupos criminales en Amozoc por desaparición de 12 personas

Las investigaciones ministeriales sobre la desaparición de 12 personas ocurrida entre el 10 y 11 de agosto en Amozoc, luego de que acudieran a una falsa oferta laboral, apuntan como posibles responsables a tres grupos criminales con presencia en la zona.

De manera extraoficial, trascendió que, con base en testimonios de habitantes y en las pesquisas realizadas por las autoridades, se trataría de células delictivas identificadas como Los Nava, Chakas ZZZ y UR04.

Lo anterior contrasta con la presencia de una de las bandas más reconocidas por la población de Amozoc: Los González, identificada como uno de los grupos de mayor impacto delictivo, pero que no aparece mencionada en ninguna de las fuentes consultadas de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

En este contexto, las autoridades ministeriales mantienen la búsqueda de un hombre identificado como Alexis, alias “El Caras”, señalado como presunto responsable del reclutamiento de los 11 varones de entre 17 y 30 años, así como de una mujer de 35 años.

Fuentes cercanas al caso revelaron que el perfil de Alexis fue ubicado por agentes ministeriales al detectar que, en facebook, ofrecía empleos con sueldos superiores al promedio y prestaciones de ley, aparentemente para la entrega de muebles y colchones casa por casa.

En ese mismo sentido, habitantes de Amozoc han señalado en grupos de redes sociales que reconocen a este hombre como reclutador de supuestos trabajos de seguridad privada. En su última oferta laboral, publicada en dicha plataforma, prometía un salario de 20 mil pesos.

Esto coincide con la versión que diez de los varones liberados la madrugada del lunes, tras permanecer retenidos, dieron a las autoridades ministeriales: habían sido contratados para vender colchones y muebles, mientras que otros aseguraron haber sido reclutados para una empresa de seguridad privada.

Durante el operativo coordinado por la FGE en Amozoc y en carreteras que conectan con el municipio, realizado el fin de semana pasado, se difundieron las fichas de búsqueda de los desaparecidos y se colocó en una lona el perfil de Alexis, alias “El Caras”, como presunto responsable.

Cabe recordar que en dicho operativo fueron detenidas 11 personas, además del decomiso de inmuebles, drogas y seis armas de fuego, entre ellas tres rifles tipo AR-15.

De acuerdo con fuentes consultadas, los abogados de los detenidos, identificados como Jan Carlos N, José Bryan N, Luis Ángel N, Christian N, Karen N, Jovany Jesús N, Diego Jesús N, Eduardo N, Miguel Sebastián N y Felipe N, además de dos mujeres llamadas Liliana N y Karen N, solicitaron la duplicidad del término constitucional.

En consecuencia, la audiencia de vinculación a proceso por los delitos de portación de armas de fuego y narcomenudeo fue diferida en un plazo no mayor a 140 horas.

Las autoridades ministeriales consideran que los detenidos podrían ser clave para ubicar y desarticular a los grupos señalados, así como para lograr la detención de Alexis, alias “El Caras”, y con ello localizar al joven que aún permanece desaparecido.

En torno a este último caso, las autoridades han reservado la información. En tanto, se confirmó la identidad de quienes ya se encuentran en su domicilio: Luis Fernando Priego Luna, de 27 años; Sergio Arturo Colula Hilario, de 21; Kevin Herrera Vázquez, de 21; Ángeles del Carmen Gutiérrez Macedo, de 35; José Alfredo de los Santos, de 30; Concepción Gilberto Pizarro, de 23; Kevin Etienne Pérez, de 21; y Julio César Aguirre Sánchez, de 17.

Cabe destacar que durante el operativo de búsqueda de los 11 varones y la mujer desaparecidos, familiares de las víctimas recibieron llamadas de extorsión en las que se les exigió suspender las búsquedas. A partir de ese momento, la información sobre cada caso en particular ha sido manejada con mayor reserva.

Finalmente, de manera extraoficial se informó que este martes se llevó a cabo un operativo de búsqueda en inmediaciones del colegio Miguel Cástulo, en Amozoc, con el objetivo de localizar a “El Caras”. Sin embargo, hasta el momento esta versión no ha sido confirmada.