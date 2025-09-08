Lunes, septiembre 8, 2025
Investigadora evidencia inseguridad, falta de presupuesto, infraestructura y servicios básicos en juntas auxiliares

Para mayor credibilidad, IEE debe organizar las elecciones en estas demarcaciones, propone

Las juntas auxiliares en Puebla enfrentan serios desafíos debido a su actual estatus legal, consideró Monserrat Miquel Hernández
Monserrat Miquel Hernández, investigadora de la BUAP, durante la presentación de su libro sobre juntas auxiliares en la Casa del Libro "Gilberto Bosques"
Yadira Llaven Anzures

Las juntas auxiliares en Puebla enfrentan serios desafíos debido a su actual estatus legal, consideró Monserrat Miquel Hernández, académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien propuso que para que estas demarcaciones puedan ejercer mayores facultades, el reconocimiento constitucional a nivel federal que les otorgue la autonomía que hoy no tienen.

Durante la conferencia “Entre la desconcentración y el anhelo de autonomía: el caso de las juntas auxiliares”, Miquel Hernández presentó los hallazgos de una investigación que forma parte de su libro del mismo nombre.

Miquel Hernández tiene estudios de maestría en Ciencias Políticas por la BUAP y es doctora en Desarrollo Regional, por el Colegio de Tlaxcala. Es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios poblana y ha sido investigadora visitante de la Universidad Complutense de Madrid.

En la Casa del Libro “Gilberto Bosques”, la académica destacó que indagar sobre el tema no fue una tarea sencilla, “porque casi no se escribe sobre juntas auxiliares, a veces pareciera que hay una omisión institucional, cuando hacen la reforma en 2013 parte de los argumentos es que eran muy conflictivas y, como no permitían la gobernabilidad, se tenía que eliminar”.

El estudio que realizó, basado en entrevistas en juntas auxiliares de la capital poblana y del interior del estado desde 2013, identificó una serie de problemáticas.

Entre ellas, destacó la inseguridad y la falta de cobertura policial en zonas como San Pablo Xochimehuacan, donde el robo de combustible es un problema grave, obligando a los vecinos a recurrir a la vigilancia comunitaria por la falta de elementos de seguridad.

A esto sumó la debilidad institucional y los presupuestos mínimos, ya que las juntas auxiliares carecen de recursos suficientes para ofrecer servicios básicos. Esto, junto con la práctica del caciquismo, donde el poder se hereda entre familias, genera conflictos constantes con los ayuntamientos.

Además, agregó que existen graves problemas de infraestructura y servicios, como en San Andrés Azumiatla y Santa María Xonacatepec, donde más de la mitad de las calles están sin pavimentar y miles de familias no tienen acceso a agua potable.

Mientras que, en La Resurrección y San Miguel Canoa, la escasez de agua afecta la vida diaria, la economía local y la agricultura.

Elecciones y falta de participación

La investigadora señaló que, si bien Puebla es uno de los 16 estados donde los presidentes de juntas auxiliares son elegidos por voto popular, el proceso enfrenta deficiencias significativas.

A diferencia de Tlaxcala, Campeche y Chihuahua, donde las elecciones son organizadas por los Institutos Electorales, en Puebla los ayuntamientos se encargan del proceso.

La académica informó que la participación ciudadana es baja debido a la escasa difusión de las convocatorias, el limitado presupuesto para la operación, la falta de organización y la ausencia de un padrón electoral confiable.

“Si a la sociedad le quitas autoridad, no le das servicios y todo lo tienen que hacer en el centro, la junta auxiliar se va quedando rezagada y si se sigue olvidando, va a desaparecer”, afirmó Miquel Hernández.

Propuestas para el fortalecimiento de las juntas auxiliares

Para resolver estas problemáticas, Monserrat Miquel Hernández planteó diversas soluciones que requieren voluntad política y reformas legislativas.

La propuesta central es el reconocimiento constitucional, que le daría a las juntas auxiliares un estatus claro de autoridad a través de una reforma federal, homologando su reconocimiento en las leyes estatales y municipales.

Para dar mayor credibilidad al proceso electoral, sugirió que las elecciones sean organizadas por el Instituto Electoral del Estado (IEE), lo que requeriría una reforma del Código Electoral.

Argumentó que es fundamental que las juntas auxiliares cuenten con un presupuesto propio y mecanismos de fiscalización y transparencia que les permitan brindar servicios, seguridad y mediación comunitaria.

Concluyó que es necesario profesionalizar a los líderes locales, pues muchos de ellos carecen de las herramientas de gestión necesarias para conocer sus funciones y atribuciones.

