Investigadora de la UAP busca preservar legado cultural del Barrio de Analco

Los barrios antiguos de la ciudad de Puebla se encuentran en riesgo por la creciente transformación de la morfología urbana, cambios de uso del suelo y pérdida de habitabilidad, como consecuencia de un proceso de gentrificación promovido por el sector inmobiliario, principalmente. Este es el caso del Barrio de Analco, primer asentamiento de esta capital a orillas del río San Francisco, cuyos primeros pobladores fueron indígenas de la Mixteca que trabajaron en la edificación de la metrópoli.

Con la finalidad de salvaguardar el legado cultural e identidad de este sitio fundado en el siglo XVI, Norma Leticia Ramírez Rosete, investigadora de la Facultad de Arquitectura de la UAP, lidera un programa de desarrollo comunitario para preservar la diversidad de manifestaciones, tradiciones, prácticas y oficios, como danza, alfarería y panadería, los cuales persisten después del proceso de colonización hispánica en México.

Para una regeneración urbana y social de este barrio, la integrante del Cuerpo Académico 118 “Planeación y Gestión Sustentable” propone impulsar un proceso de gestión participativa y comunitaria, en el cual sus habitantes son considerados guardianes de saberes y de conocimientos ancestrales.

En el desarrollo de la primera etapa de esta investigación, académicos y estudiantes de la Facultad de Arquitectura, así como residentes del Barrio de Analco, formularon estrategias operacionales a corto, mediano y largo plazo, para disminuir las condiciones de vulnerabilidad urbana y social.

“El desarrollo de una gestión comunitaria y diseño participativo contribuirá a preservar el patrimonio cultural inmaterial de este y otros barrios, a través de la generación de estrategias de conservación que coadyuven a la formulación de políticas públicas y toma de decisiones para atender las problemáticas de la población”, expone la académica adscrita al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y perfil Prodep.

Algunas de las estrategias planteadas son realizar proyectos de emprendimiento, fortalecimiento del comercio local a nivel de barrio con la promoción de oficios y actividades artesanales, la integración inter barrial y mejoramiento de la imagen urbana, resolución de principales problemáticas urbanas de la zona, divulgación de actividades artísticas y culturales, identificación y revalorización del patrimonio cultural, rescate de la vocación y oficios tradicionales del barrio y vinculación con otros proyectos comunitarios, nacionales e internacionales.

Norma Leticia Ramírez Rosete, doctora en Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio por la Universidad de Valladolid, España, menciona que la importancia de impulsar una gestión participativa se deriva de la ausencia de mecanismos de participación ciudadana en Puebla, los cuales no permiten incidir de manera directa en la formulación de políticas públicas.

“Esta situación provoca desconfianza por acciones que no responden a las expectativas de los habitantes, ya que no conservan su identidad cultural y no contribuyen a mejorar su calidad de vida”, explica la doctora Ramírez Rosete, quien coordinó en 2015 el Plan de Manejo del Centro Histórico Puebla.

Actualmente, esta investigación se asocia al proyecto interno de la Facultad de Arquitectura en vinculación con la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, junto a la doctora Blanca Rosa Téllez Morales. Tiene un carácter multidisciplinario y participan alumnos de Ciencias Políticas, Derecho, Arquitectura, Economía y Urbanismo. Consta de tres etapas, cada una se sustenta en un proceso participativo y de interacción social entre universidad, sociedad, gobierno y organismos sociales a nivel internacional.

Este proyecto se inserta en la línea de investigación “Gestión del patrimonio cultural y desarrollo comunitario”, de la doctora Norma Leticia Ramírez Rosete. Asimismo, deriva del proyecto “Desarrollo comunitario Casa Analco FABUAP”, que dirige junto a la doctora Adriana Hernández Sánchez.

Este trabajo ha permitido la formación de recursos humanos en la Facultad de Arquitectura de la BUAP, en la Licenciatura en Urbanismo y Diseño Ambiental, Maestría en Ordenamiento del Territorio y Doctorado en Procesos Territoriales, estos dos últimos adscritos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.

Además, se han generado más de 10 publicaciones en revistas indizadas y los resultados se han presentado en el Congreso Internacional de Pueblos Indígenas de América Latina (CIPIAL), en Brasilia, Brasil; en el Encuentro Memorias, Saberes e Identidades, celebrado en Bucaramanga, Colombia; en el “XVI Encuentro Internacional sobre Gestión de Ciudades Patrimoniales”, en La Habana, Cuba; y en el II Congreso Internacional “Políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el género”, en Salamanca, España.