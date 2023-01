Concluye investigación complementaria contra uno de los señalados por el feminicidio de Cecilia Monzón

Concluyó la investigación complementaria en contra de uno de los cuatro señalados por el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez, ocurrido en mayo de 2022, según anunció Helena Monzón, hermana de la víctima, quien afirmó que su familia exigirá la pena máxima en contra de los posibles responsables.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en la que no señaló nombres, sin embargo, presumió que se refiere a Javier López Zavala, quien fue pareja sentimental de su hermana y con quien procreó un hijo, y a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) señala como el autor intelectual.

“Me iré a cenar hoy, alzaré mi copa de vino, miraré al cielo y brindaré contigo. Y es que la complementaria por feminicidio del fulano mayor ha quedado cerrada. Aún queda para hacerte justicia, hermana, pero somos ya imparables. Por ti y por todas, #JusticiaParaCeciliaMonzón”, difundió el pasado viernes.

Cierre de investigación por feminicidio de uno de los imputados completado, pero aún falta el cierre respecto a los otros 3 imputados y luego los juicios correspondientes. Seguiremos exigiendo, hasta las condenas máximas.#JusticiaParaCeciliaMonzón #RUIDO #NiUnaMás — Helena Monzón (@Helena_Monzon) January 14, 2023

Este sábado, la hermana de la activista, quien también es abogada de profesión, emitió un nuevo tuit en el que resaltó que aún falta cerrar la etapa de investigación complementaria en contra de los otros tres señalados para iniciar con los juicios correspondientes.

“Cierre de investigación por feminicidio de uno de los imputados completado, pero aún falta el cierre respecto a los otros 3 imputados y luego los juicios correspondientes. Seguiremos exigiendo, hasta las condenas máximas”, expuso.

De acuerdo con los resultados de la investigación que la FGE realizó sobre el feminicidio de la activista, en abril pasado López Zavala ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida. Este último contactó a otra persona identificado como Silvestre.

El pasado 21 de mayo, Silvestre y Jair persiguieron a Monzón en una motocicleta hasta darle alcance cuando ella manejaba su vehículo a la altura del Camino Real a Cholula y el Periférico, en donde le dispararon en seis ocasiones, lo que ocasionó que perdiera la vida.

El cuarto implicado es Santiago Bárcena Álvarez, exsecretario Particular de López Zavala, quien, según la FGE, habría prestado a su ex jefe su camioneta particular para que los asesinos de Cecilia Monzón escaparan después de que la ultimaron a balazos.

Según informó el organismo, tras cometer el crimen, los asesinos acudieron a una casa ubicada en las calles Universidad Autónoma de Tabasco y Universidad Autónoma de Nayarit de la capital del estado en donde dejaron una motocicleta que utilizaron y huyeron a bordo de una camioneta Dodge tipo Durango color rojo con placas de circulación de Puebla propiedad de Bárcena.