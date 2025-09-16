Martes, septiembre 16, 2025
Invertirá la SSP mil 500 mdp para transitar de C5 a C7

SSP invertirá 1,500 mdp para modernizar el C5 y transformarlo en C7 con mejores condiciones, tecnología y operaciones de seguridad
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) anunció una inversión de mil 500 millones de pesos para mejorar la operatividad y funcionalidad del Complejo de Seguridad C5, para transitar al C7 al término de la administración.

En entrevista, el funcionario estatal dijo que, si bien el edificio del C5 “se ve muy bonito por fuera”, su diseño original durante el gobierno morenovallista fue meramente administrativo, ignorando las necesidades operativas del personal.

Por esta razón, el gobierno busca convertir de C5 en un C7 de última generación, con el objetivo de optimizar las operaciones de seguridad y alinearse con los más altos estándares nacionales.

Señaló que el complejo carece de infraestructura básica para los agentes de seguridad que trabajan en turnos de 24 horas, como dormitorios, baños adecuados y un comedor.

Para abordar esta problemática de manera inmediata, expuso que la SSP planea una primera fase de construcción con una inversión de 268 millones de pesos.

Este proyecto, que se ejecutará en dos etapas, se enfocará en edificar espacios dignos para el personal, incluyendo dormitorios, cocina y comedor.

La primera fase se prevé que inicie antes de que concluya el año.

Con esta medida, comentó que se busca garantizar que el personal operativo cuente con las condiciones necesarias para desempeñar su labor de forma óptima y eficiente.

Además de la mejora de las condiciones habitacionales, la modernización del C5 incluirá un significativo avance tecnológico.

El objetivo final es elevar su estatus a un C7, una categoría que solo dos centros en el país (Chihuahua y Nuevo León) han logrado.

Esta transformación tecnológica implicará una actualización gradual de los sistemas de software a lo largo de los próximos cinco años.

Según el secretario, este proyecto a largo plazo es crucial para cumplir con las certificaciones del Secretariado Nacional y garantizar que la infraestructura de seguridad de Puebla esté a la vanguardia.

La transición a un C7 permitirá integrar una mayor capacidad de análisis de datos, inteligencia artificial y respuesta coordinada, fortaleciendo así la estrategia de seguridad pública en todo el estado.

