Se posponen 50% de inversiones industriales previstas en Puebla en este año

La consolidación de nuevas inversiones industriales en Puebla y la región enfrenta un panorama incierto. De acuerdo con Carlos Sosa Spínola, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), ninguna de las seis inversiones previstas para este año, por montos de varios millones de dólares, se ha concretado. Al menos tres de estas fueron ya pospuestas para efectuarse en 2026, mientras que el destino de las otras tres permanece indefinido debido a la falta de condiciones favorables, sobre todo en materia arancelaria.

Sosa Spínola precisó que el contexto económico y la ausencia de certidumbre en aspectos regulatorios mantienen a las inversiones detenidas. “He tenido contacto con muchas de estas empresas en diferentes foros y, como usted sabe, el tema del escenario aún no se ha resuelto. Y eso es lo que sigue frenando. Estamos viendo empresas que ya están planeando en 2026”, declaró el líder empresarial.

La Cámara ha identificado seis grandes proyectos, principalmente vinculados con los sectores automotriz, metalmecánico y de plásticos. Cada uno representa una suma significativa, pues según el propio dirigente, hablamos de inversiones del orden de millones de dólares. Sin embargo, la toma de decisiones empresariales se ha visto obstaculizada por la falta de claridad sobre las reglas de operación y las políticas comerciales en vigencia, especialmente las relacionadas con aranceles y tratados internacionales.

De las seis inversiones analizadas, tres ya tienen como horizonte el año 2026. De las otras tres, aún no existe una fecha precisa para su aterrizaje, lo cual genera preocupación entre los actores económicos del estado. “Yo creo que todo lo que se tenga planeado para este año no va a suceder y algunas de estas empresas ya están buscando que en el próximo año sí se hagan estas inversiones”, añadió Sosa Spínola.

Además de la repercusión en el flujo de capital, el retraso en estos proyectos impacta directamente en la generación de empleos. Según Canacintra, algunos de los planes de inversión contemplaban la creación de hasta 500 empleos en una sola planta, adicionales a cientos de puestos indirectos en la cadena proveedora.

Sosa Spínola subrayó que el sector privado observa “con mejores ojos” el próximo año, pero enfatizó que la solución depende de que se clarifiquen las condiciones regulatorias y de mercado en el país. “Ya este año va a ser complicado”, advirtió, al tiempo que destacó el interés de los inversionistas en estados con fuerte presencia industrial como Puebla.

Por ahora, prevalece la cautela y la reserva en la comunidad empresarial. Los proyectos de expansión industrial continúan en la agenda, pero sujetos a la evolución del entorno económico y legal. En tanto, tanto empresarios como trabajadores permanecen pendientes de una definición que destrabe partidas millonarias y nuevas oportunidades laborales.