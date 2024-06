Inversiones están seguras en México; se construirá un mejor sistema de justicia: Sheinbaum

Alma E. Muñoz

Ciudad de México. Los inversionistas nacionales y extranjeros “no tienen de qué preocuparse por una reforma del Poder Judicial, porque finalmente se va a construir un mejor sistema de justicia para el país. Sus inversiones están seguras en México”, seguirá habiendo Estado de Derecho y hay certidumbre, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa.

En su primera conferencia de prensa en la casa de transición, recordó que ni con el Fobaproba se detuvieron las inversiones; “quizá por la crisis económica que se planteó y ahí se hicieron las cosas fueran del margen jurídico”.

Subrayó que México es un Estado libre, soberano. “Procuramos con la cuarta transformación cada vez más justicia en todos los sentidos, social, ambiental, para las mujeres, un sistema de justicia que funcione”.

“Nuestro mensaje a los inversionistas es que no tienen que preocuparse, no es una cosa contra la otra… el Estado de Derecho y la certidumbre existen… no hay ningún problema para la inversión en nuestro país”.