Pide Armenta a los migrantes que inviertan en 14 proyecto tecnológicos de la federación y gobierno estatal

Ante el comportamiento irregular de las remesas, el gobernador Alejandro Armenta Mier hizo un llamado a los migrantes poblanos radicados en Estados Unidos a invertir en la fábrica de paneles solares “Tonalli”, la marca “5 de Mayo” y en los 14 proyectos tecnológicos estratégicos, a raíz de la instalación del Polo de Desarrollo Económico del Bienestar en San José Chiapa.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario estatal informó que en conjunto con la Secretaría de Economía federal ofrece incentivos y deducibilidad de impuestos para que los empresarios migrantes inviertan y detonen el desarrollo de la región.

“Decirles a nuestros hermanos migrantes que tienen todo el apoyo y respaldo del gobierno del Estado, avísenles a quienes están en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Las Vegas, para que se instalen en el Polo de Desarrollo del Bienestar, porque ‘el sueño americano, es el sueño poblano’, vénganse a invertir a Puebla”, convocó.

Además, informó que al menos 12 migrantes poblanos forman parte de la primera fábrica de paneles solares “Tonalli”, que se instaló en el municipio de Cuautlancingo hace unas semanas, pero la invitación está abierta para que colaboren más con capital local.

Armenta Mier destacó que los migrantes poblanos también podrán invertir en los artículos de la marca “5 de Mayo” y en los 14 proyectos de tecnología que se impulsa con la Federación, como es el auto eléctrico Olinia, la Casa de Diseño de Semiconductores y el Corredor Turístico en el Gran Telescopio Milimétrico en la Sierra Negra.

Incluso, comparó que el valor de la tierra que el gobierno del Estado está donando a los empresarios que se instalen en el Polo del Desarrollo del Bienestar en San José Chiapa o la “Capital de la Tecnología y Sostenibilidad”, tiene el mismo valor, en términos de plusvalía inmobiliaria, que la zona de Lomas de Angelópolis.

En la mañanera, el titular del Ejecutivo estatal destacó la presencia de los migrantes que han invertido en Puebla, que son guerreros que se la juegan con Puebla.

“Los hermanos migrantes tienen prioridad número uno en las inversiones del gobierno del estado de Puebla”, recalcó.

En las instalaciones del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, donde se llevó a cabo la conferencia, el gobernador y el titular del Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM), Felipe David Espinoza Rodríguez, hicieron la entrega de cheques a un grupo de migrantes que fueron deportados por el gobierno de Donald Trump.

En EU hay más de 100 mil empresarios poblanos

En su intervención, el empresario migrante Lino León, dijo que en Estados Unidos hay más de 100 mil empresarios migrantes poblanos que se están sumados con el gobierno de Puebla para invertir en los proyectos que se impulsan en el estado.

Destacó que por primera vez están entusiasmados en trabajar con un gobierno que invierte y valora la aportación de los paisanos.

Por último, informó que este año el “Mexican Day Parade” buscará congregar a más de un millón de poblanos y mexicanos en la celebración más grande de la Independencia de México en Nueva York.

“Vamos a demostrar al presidente Donald Trump que somos empresarios, gente que trabaja, no somos delincuentes y nos necesitan”, afirmó, tras confirmar que el desfile se efectuará el próximo 21 de septiembre.

En el país vecino radican al menos 3.8 millones de poblanos, lo cual significa más de la mitad de la población que habita actualmente en la entidad.