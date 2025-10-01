Miércoles, octubre 1, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Detectan 12 zonas de alto riesgo de inundación en la capital Puebla capital, algunas en áreas céntricas

Patricia Méndez

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) difundió la lista de 12 puntos de la ciudad de Puebla con mayor riesgo de inundación durante la actual temporada de lluvias, e hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y evitar accidentes por anegamientos.

Félix Pallares Miranda, titular de la dependencia, subrayó que agentes municipales intensifican operativos preventivos para limitar el tránsito vehicular por estas áreas críticas, donde se han observado recurrentes afectaciones con el inicio de las precipitaciones pluviales.

Durante conferencia de prensa, Pallares indicó que la SSC despliega personal en las zonas señaladas para restringir el paso y proteger la integridad de quienes acostumbran circular por dichos corredores viales. Entre los puntos más afectados resaltan sectores ubicados en el centro, la zona norte y el sur del municipio, así como nodos que históricamente presentan saturación de la red hidráulica.

En la zona centro se enlistan: Puente de México, entre 69 Sur y Vicente Guerrero; bulevar Forjadores, frente al módulo de Peritos; 31 Poniente esquina 33 Sur, en la colonia Santa Cruz Los Ángeles; y 31 Poniente, entre 45 Sur y 29 Poniente, colonia Los Volcanes.

Al norte, destacan la calle Albert Einstein y Educadores, colonia Satélite Magisterial; la intersección de Venustiano Carranza y 16 de Septiembre, Álamos Vista Hermosa; y la Diagonal Defensores de la República junto al Vaso Regulador del Puente Negro.

En el sur de la ciudad, las zonas de riesgo incluyen: la prolongación de la 14 Sur y bulevar Las Torres en Granjas de San Isidro; Avenida Margaritas entre Avenida Nacional y Matamoros; Circuito Juan Pablo II entre Jardín Corralejo, colonia Hacienda; bulevar Carmelitas desde Hermanos Serdán a Francisco I Madero; y la prolongación de la 14 Sur y Miguel Hidalgo en Héroes de Puebla.

El secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, adicionó que, en total, existen 45 puntos vulnerables a inundaciones en Puebla capital, ligados a la cuenca de los ríos Atoyac y Alseseca, y otros 59 críticos por problemas hidrosanitarios.

Rodríguez Álvarez apuntó que, durante esta temporada lluviosa, autoridades municipales y estatales atendieron llamados de emergencia tras la caída de más de 800 árboles en diferentes sectores de la urbe. Aunque no se reportaron lesionados, el derribo de vegetación y ramas impactó la circulación y obligó al cierre temporal de vialidades.

Asimismo, reportó que las brigadas municipales conjuntan esfuerzos con la concesionaria Agua de Puebla para fortalecer el desazolve de alcantarillas y frenar la acumulación de agua en las vías públicas. De igual manera, el cuerpo de Bomberos mantiene guardias permanentes para colaborar en las labores de auxilio y en las acciones correctivas ante inundaciones que obstruyen vías y comprometen la seguridad.

El exhorto de las autoridades incluye a automovilistas, peatones y ciclistas para que eviten transitar por los puntos detectados como de mayor riesgo y se mantengan atentos a los avisos de Protección Civil, sobre todo ante las probabilidades de lluvias intensas.

