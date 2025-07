Inundaciones en Puebla por omisión de Concesiones Integrales en el desazolve de drenajes: Castillo

En los 12 años que tiene de operar en Puebla, la empresa Concesiones Integrales ha desatendido el desazolve de las líneas de drenaje, lo que provocó una crisis en esta red que ha derivado en severas inundaciones durante la presente temporada de lluvias, la cual afecta en mayor medida a 45 puntos que son más susceptibles.

En opinión del ambientalista Francisco Castillo Montemayor, hay dos razones por las que la firma, comúnmente conocida como Agua de Puebla, ha hecho caso omiso a la limpieza de los drenajes: no querer invertir recursos para estas acciones y tiene desinterés en el tema.

“Aunque la empresa diga que no es su responsabilidad sí es de ella. Tenemos un drenaje mixto que conduce agua de lluvia y residual. Ellos no pueden decir a mí me toca el drenaje residual y a ti el pluvial porque es el mismo. Agua de Puebla no controla nada. No controla el agua que saca, el agua que conduce en las redes, las aguas pluviales y residuales es una anarquía total”, subrayó, en entrevista vía telefónica.