Cuitlatlán Intntarán rescindir a la líder de la disidencia para que gane la corriente oficalista del sindicato de burócratas

Fermín Alejandro García noviembre 11, 2025

Internacional

EU estaría cometiendo ejecuciones extrajudiciales en ataques a embarcaciones, advierte ONU

La Jornada - noviembre 10, 2025

Afp Ginebra. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU instó este lunes a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus ataques...

Guatemala pone en marcha Ley Antipandillas; las declara organizaciones terroristas

La Jornada - noviembre 10, 2025

Sputnik San Salvador. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este lunes la entrada en vigor de una Ley Antipandillas, que norma el combate frontal...

Facundo Rosas daba protección a grupos del huachicol, revira Armenta a panistas que critican la estrategia de seguridad

Yadira Llaven Anzures - 00:00:35

Facundo Rosas era quien daba protección a bandas huachicoleras en Puebla, desde la Secretaría de Seguridad Pública, durante los gobiernos del PAN, acusó este...

La Corte le da 20 días al Congreso para legislar sobre infancias trans

Efraín Núñez - 51 mins

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un plazo de 20 días al Congreso del estado de Puebla para legislar sobre...

Pese a lluvias y frío, la Sierra Negra no fue incluida en suspensión de clases ordenada por el gobierno estatal

Elizabeth Rodríguez Lezama - 52 mins

Tehuacán. Docentes de distintas comunidades de la Sierra Negra reportaron lluvias intensas y descenso de temperatura, así como fuertes vientos, al tiempo de cuestionar el...

SEP afirma que en el Instituto Tecnológico de Tlatlauquitepec está a punto de terminar el paro

Martín Hernández Alcántara - 53 mins

SEP se niega a entregar cuotas de trabajadores al sindicato disidente del SNTE 23

Martín Hernández Alcántara - 54 mins