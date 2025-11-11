Martes, noviembre 11, 2025
Intntarán rescindir a la líder de la disidencia para que gane la corriente oficalista del sindicato de burócratas

Internacional

EU estaría cometiendo ejecuciones extrajudiciales en ataques a embarcaciones, advierte ONU

La Jornada -
Afp Ginebra. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU instó este lunes a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus ataques...
Internacional

Guatemala pone en marcha Ley Antipandillas; las declara organizaciones terroristas

La Jornada -
Sputnik San Salvador. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este lunes la entrada en vigor de una Ley Antipandillas, que norma el combate frontal...

Facundo Rosas daba protección a grupos del huachicol, revira Armenta a panistas que critican la estrategia de seguridad

Yadira Llaven Anzures -
Facundo Rosas era quien daba protección a bandas huachicoleras en Puebla, desde la Secretaría de Seguridad Pública, durante los gobiernos del PAN, acusó este...
00:00:35

La Corte le da 20 días al Congreso para legislar sobre infancias trans

Efraín Núñez -
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un plazo de 20 días al Congreso del estado de Puebla para legislar sobre...

Pese a lluvias y frío, la Sierra Negra no fue incluida en suspensión de clases ordenada por el gobierno estatal

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Docentes de distintas comunidades de la Sierra Negra reportaron lluvias intensas y descenso de temperatura, así como fuertes vientos, al tiempo de cuestionar el...

