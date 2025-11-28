Interviene el ayuntamiento de Tenampulco para atender denuncias de extorsión a motociclistas

El presidente municipal de Tenampulco, Juan Carlos Escalona Pérez, informó que el ayuntamiento llegó a un acuerdo con habitantes afectados por los recientes operativos aplicados a motociclistas en la región por parte de la Policía Estatal, luego de que en días pasados se registraron inconformidades debido a un retén implementado por la Delegación de Proximidad de Caminos, donde conductores denunciaron presuntas extorsiones.

De acuerdo con el edil, una vez que tuvo conocimiento de los reportes sostuvo comunicación tanto con mando de la delegación como con vecinos y motociclistas que señalaron haber sido perjudicados, a fin de revisar los casos y definir una ruta de apoyo. Escalona Pérez afirmó que el gobierno municipal respaldará a quienes acrediten afectaciones derivadas de los operativos.

En un mensaje comunicado a la población, a través de redes sociales, el alcalde destacó que el acuerdo se alcanzó tras escuchar a los involucrados y reiteró que la administración municipal “estará del lado de la gente”, aunque pidió a los motociclistas cumplir con las normas de tránsito para evitar riesgos.

“Hace unos días me enteré del tema del retén de motos donde varias personas resultaron afectadas. De inmediato hablé con la Delegación de Proximidad de Caminos y también con nuestras vecinas y vecinos motociclistas… Logramos un acuerdo para apoyar a quienes se vieron afectados, porque aquí en Tenampulco nadie se queda solo”, señaló el edil.

Escalona Pérez llamó además a conducir con precaución, utilizar casco, evitar exceso de velocidad, respetar zonas escolares y abstenerse de manejar bajo el influjo de alcohol o sustancias. “La vida es primero, la de quien va arriba de la moto y la de todos los que vamos a su alrededor”, afirmó.

El anuncio del municipio se da luego de que motociclistas de Tenampulco, Hueytamalco, Ayotoxco y localidades cercanas realizaron una manifestación pacífica sobre la vialidad estatal para denunciar presuntos abusos de elementos de la Policía Estatal asignados a la base de Ayotoxco.

En aquella protesta, los conductores acusaron a los agentes de realizar retenciones arbitrarias, exigir pagos para liberar motocicletas y mantener retenes sin renovación de mandos desde hace varios años. Las quejas se difundieron también en redes sociales, donde señalaron que varias unidades fueron aseguradas sin que se informara con claridad los motivos.

Las denuncias motivaron que autoridades municipales de la región intervinieran para solicitar información a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y buscar acuerdos con los afectados.

Con el entendimiento alcanzado en Tenampulco, el ayuntamiento indicó que dará seguimiento a los casos reportados y continuará en diálogo con los motociclistas para evitar nuevos conflictos y garantizar que los operativos de tránsito se apeguen a la ley.