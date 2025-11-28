Viernes, noviembre 28, 2025
NoticiasEstado

Interviene el ayuntamiento de Tenampulco para atender denuncias de extorsión a motociclistas

Conductores de ese municipio, Ayotoxco y Hueytamalco señalan a policías estatales y personal de la SMT

Interviene el ayuntamiento de Tenampulco para atender denuncias de extorsión a motociclistas
Conductores de ese municipio, Ayotoxco y Hueytamalco señalan a policías estatales y personal de la SMT
Martín Hernández Alcántara

El presidente municipal de Tenampulco, Juan Carlos Escalona Pérez, informó que el ayuntamiento llegó a un acuerdo con habitantes afectados por los recientes operativos aplicados a motociclistas en la región por parte de la Policía Estatal, luego de que en días pasados se registraron inconformidades debido a un retén implementado por la Delegación de Proximidad de Caminos, donde conductores denunciaron presuntas extorsiones.

De acuerdo con el edil, una vez que tuvo conocimiento de los reportes sostuvo comunicación tanto con mando de la delegación como con vecinos y motociclistas que señalaron haber sido perjudicados, a fin de revisar los casos y definir una ruta de apoyo. Escalona Pérez afirmó que el gobierno municipal respaldará a quienes acrediten afectaciones derivadas de los operativos.

En un mensaje comunicado a la población, a través de redes sociales, el alcalde destacó que el acuerdo se alcanzó tras escuchar a los involucrados y reiteró que la administración municipal “estará del lado de la gente”, aunque pidió a los motociclistas cumplir con las normas de tránsito para evitar riesgos.

“Hace unos días me enteré del tema del retén de motos donde varias personas resultaron afectadas. De inmediato hablé con la Delegación de Proximidad de Caminos y también con nuestras vecinas y vecinos motociclistas… Logramos un acuerdo para apoyar a quienes se vieron afectados, porque aquí en Tenampulco nadie se queda solo”, señaló el edil.

Escalona Pérez llamó además a conducir con precaución, utilizar casco, evitar exceso de velocidad, respetar zonas escolares y abstenerse de manejar bajo el influjo de alcohol o sustancias. “La vida es primero, la de quien va arriba de la moto y la de todos los que vamos a su alrededor”, afirmó.

El anuncio del municipio se da luego de que motociclistas de Tenampulco, Hueytamalco, Ayotoxco y localidades cercanas realizaron una manifestación pacífica sobre la vialidad estatal para denunciar presuntos abusos de elementos de la Policía Estatal asignados a la base de Ayotoxco.

En aquella protesta, los conductores acusaron a los agentes de realizar retenciones arbitrarias, exigir pagos para liberar motocicletas y mantener retenes sin renovación de mandos desde hace varios años. Las quejas se difundieron también en redes sociales, donde señalaron que varias unidades fueron aseguradas sin que se informara con claridad los motivos.

Las denuncias motivaron que autoridades municipales de la región intervinieran para solicitar información a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y buscar acuerdos con los afectados.

Con el entendimiento alcanzado en Tenampulco, el ayuntamiento indicó que dará seguimiento a los casos reportados y continuará en diálogo con los motociclistas para evitar nuevos conflictos y garantizar que los operativos de tránsito se apeguen a la ley.

Temas

Más noticias

Nacional

Manipulan grandes harineras precio del maíz: productores y autoridades

La Jornada -
Braulio Carbajal México. Las grandes harineras del país tienen el poder de manipular los precios del maíz al ofrecer pagos por debajo de los costos...
Internacional

Israel viola una vez más el alto al fuego con bombardeos nocturnos sobre Gaza

La Jornada -
Prensa Latina Ramala. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) volvieron a atacar este jueves zonas de la franja de Gaza, en medio de crecientes...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:13

Planea el municipio de Puebla obligar a motociclistas a usar cascos “certificados” para evitar riesgos

Patricia Méndez -
La Comuna de Puebla planea establecer el uso obligatorio de cascos certificados –que cuenten con la Norma Oficial Mexicana-206 (NOM-206)– para moticiclistas a fin...
00:00:49

Solo llegaron 300 a la marcha de la Generación Z en Puebla; la mayoría eran adultos de más de 40 años

Isaí Pérez Guarneros -
La marcha de la llamada Generación Z, promovida como un movimiento integrado principalmente por jóvenes inconformes con el sistema, estuvo conformada en su mayoría...
00:02:15

Congreso exhorta a los ayuntamientos a armonizar sus reglamentos de movilidad para proteger a motociclistas

Juan Luis Cruz Pérez -
El Congreso aprobó el exhorto promovido por la diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez para que las autoridades municipales garanticen el derecho a la movilidad...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025