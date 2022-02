Intervenir el Hospital de San Roque ayuda a rescatar su historia de 4 siglos

Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente:

La intervención arqueológica y estructural en el ex Hospital de San Roque es importante a nivel local y regional, pero sobre todo a nivel particular, pues el edificio novohispano cayó en desuso y abandono no sólo físico, sino del conocimiento de su sociedad a él, afirma Elvia Sánchez de la Barquera, responsable del proyecto de salvamento arqueológico.

La docente, escultora y crítica de arte afirma que la mayoría de los habitantes “no saben dónde está, qué es y lo que ha sido” el inmueble ubicado en la avenida Juan de Palafox y Mendoza número 607, que está llamado a convertirse en el Museo de la Talavera y Arte Popular de Puebla.