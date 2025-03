Intervendrá Armenta para que la Federación otorgue más plazas de internado y prácticas a estudiantes Medicina de la UAP

El gobernador Alejandro Armenta Mier se comprometió a intervenir para que la Federación otorgue un mayor número de plazas para internado y prácticas clínicas, tras una semana de protestas y marchas por parte de estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

Además, el mandatario estatal señaló que la oposición de la instalación de escaleras eléctricas frente al Complejo Cultural Universitario (CCU), es porque se aproximan las elecciones UAP.

De gira por Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, el mandatario estatal pidió a la ciudadanía que confíe en las autoridades, pues recalcó que lo le toque hacer al gobierno del estado se hará.

“Todo lo que tenga que hacer el gobierno del Estado para ayudar a los jóvenes lo haremos, todo, todo el respaldo a los estudiantes y a la universidad, porque es un derecho la educación”, afirmó.

En ese sentido, Armenta Mier recalcó “tengan la plena seguridad que lo vamos a hacer, respetando la autonomía universitaria”.

Precisó que la Secretaría de Gobernación (Segob) está atendiendo junto con la UAP el planteamiento de los jóvenes, y él está dispuesto a escuchar siempre a los universitarios.

En la última semana, estudiantes de la carrera de Medicina de la UAP protestaron, marcharon y tomaron las instalaciones de la Facultad de Medicina, en demanda de la asignación de plazas para prácticas clínicas, internado rotario de pregrado y servicio social.

Las manifestaciones derivaron en la renuncia del director y la designación de Claudia Teresa Cedillo Rojas, como encargada de despacho de la Dirección de la Facultad de Medicina.

A las protestas se sumaron el Colegio de Historia, la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, así como Ciudad Universitaria.

Al respecto, la rectora Lilia Cedillo Ramírez difundió un video en redes sociales donde reconoció las demandas de los universitarios y dijo confiar en que los acuerdos que se están logrando con los alumnos servirán para ir liberando las instalaciones que, finalmente, la tarde de este viernes fueron liberadas.

En otro tema, Alejandro Armenta afirmó que la oposición de algunos universitarios por la instalación de unas escaleras eléctricas frente al CCU obedece a temas políticos por el cambio de rectoría en la UAP.

Por lo tanto, se pronunció por agotar el diálogo y generar consensos con los universitarios, para escuchar a todas y todos.

“Nosotros escuchamos a todos, hay que ver quién quiere las escaleras y quien no. No tenemos problemas, si no quieren las escaleras eléctricas no se las ponemos, pero hay quienes sí las quieren”, declaró.