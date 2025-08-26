En hospitales de la Sierra Norte y Nororiental solo se cubre el 40% de los servicios por falta de personal e insumos

La federación debe intervenir de manera integral no sólo en el Hospital General de Cuetzalan, sino todos los nosocomios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, advirtió Leticia Reyes Juárez, coordinadora de organizaciones por la salud.

La activista denunció en entrevista que la carencia de médicos especialistas, insumos básicos y la ausencia de residentes de ginecología genera que solo se resuelva 40 por ciento de las necesidades hospitalarias, cuando con el personal adecuado podría atenderse hasta 70 por ciento.

Leticia Reyes añadió que en los hospitales serranos hay saturación hospitalaria, generando que las familias tengan que pagar gastos de traslados de sus pacientes y que enfermos sean rechazados ante la falta de ambulancias o por quirófanos fuera de servicio.

Este señalamiento se da mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el hospital de Cuetzalan será objeto de una intervención federal para mejorar su funcionamiento.

Para Reyes Juárez, la promesa presidencial de fortalecer el hospital del citado Pueblo Mágico será insuficiente si no se atiende el rezago que prevalece el Norte del estado.

“No son sólo necesidades específicas, se trata de una crisis sistémica que afecta desde el acceso a especialistas hasta la disponibilidad de quirófanos y recursos básicos”, puntualizó.

Expuso que hay casos documentados de embarazadas y pacientes de Cuetzalan que, a pesar de su gravedad, deben trasladarse por sus medios a hospitales de otros municipios.

La crisis hospitalaria se agrava en temporada vacacional o en ausencias de los pocos especialistas, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población.

Para Reyes Juárez, resulta “indispensable cubrir guardias los siete días de la semana y no dejar sin quirófanos ni personal a los hospitales. Es un derecho de los pacientes”.