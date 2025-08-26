Martes, agosto 26, 2025
NoticiasSalud

En hospitales de la Sierra Norte y Nororiental solo se cubre el 40% de los servicios por falta de personal e insumos

Hospitales de la Sierra Norte operan con carencias de personal e insumos, advierten organizaciones.
Hospitales de la Sierra Norte operan con carencias de personal e insumos, advierten organizaciones. Foto: Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La federación debe intervenir de manera integral no sólo en el Hospital General de Cuetzalan, sino todos los nosocomios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, advirtió Leticia Reyes Juárez, coordinadora de organizaciones por la salud.

La activista denunció en entrevista que la carencia de médicos especialistas, insumos básicos y la ausencia de residentes de ginecología genera que solo se resuelva 40 por ciento de las necesidades hospitalarias, cuando con el personal adecuado podría atenderse hasta 70 por ciento.

Leticia Reyes añadió que en los hospitales serranos hay saturación hospitalaria, generando que las familias tengan que pagar gastos de traslados de sus pacientes y que enfermos sean rechazados ante la falta de ambulancias o por quirófanos fuera de servicio.

Este señalamiento se da mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el hospital de Cuetzalan será objeto de una intervención federal para mejorar su funcionamiento.

Para Reyes Juárez, la promesa presidencial de fortalecer el hospital del citado Pueblo Mágico será insuficiente si no se atiende el rezago que prevalece el Norte del estado.

Lee: Fuera de servicio ambulancias del hospital de Cuetzalan; están en malas condiciones, denuncia activista

“No son sólo necesidades específicas, se trata de una crisis sistémica que afecta desde el acceso a especialistas hasta la disponibilidad de quirófanos y recursos básicos”, puntualizó.

Expuso que hay casos documentados de embarazadas y pacientes de Cuetzalan que, a pesar de su gravedad, deben trasladarse por sus medios a hospitales de otros municipios.

La crisis hospitalaria se agrava en temporada vacacional o en ausencias de los pocos especialistas, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población.

Para Reyes Juárez, resulta “indispensable cubrir guardias los siete días de la semana y no dejar sin quirófanos ni personal a los hospitales. Es un derecho de los pacientes”.

Temas

Más noticias

Nacional

García Luna es un capo a la altura de ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’, destaca Sheinbaum dichos de la DEA

La Jornada -
Alma E. Muñoz y Emir Olivares Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los señalamientos de Ismael El Mayo Zambada, de que corrompió a policías,...
Internacional

Retiro de visa de EU a ministro de Justicia de Brasil fue “irresponsable”: Lula

La Jornada -
Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que el gobierno estadounidense revocó la visa del ministro de Justicia, Ricardo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

García Luna es un capo a la altura de ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’, destaca Sheinbaum dichos de la DEA

La Jornada -
Alma E. Muñoz y Emir Olivares Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los señalamientos de Ismael El Mayo Zambada, de que corrompió a policías,...

Algunos políticos en campaña son “lobos disfrazados de corderos”, alerta Armenta; no tendrán cabida en la 4T

Yadira Llaven Anzures -
Durante su gira por el municipio de Pantepec, el gobernador Alejandro Armenta Mier emitió una contundente advertencia a los ciudadanos sobre los políticos que...

Se agilizará entrega de títulos a egresados de la Universidad Benito Juárez en Cuetzalan: Sheinbaum

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió este martes a investigar y resolver el problema de la falta de entrega de títulos a cuatro...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025