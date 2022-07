Interponen recurso para demostrar que el que se ostenta como Comité Ejecutivo del STSPEPYOD carece de personalidad jurídica

Martha Rodríguez Salinas, dirigente de Movimiento por la Democracia, confirmó que interpuso un recurso de revisión ante el juzgado séptimo de distrito, mediante el cual busca demostrar a la justicia federal que el que se ostenta como Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD), no tiene ninguna personalidad jurídica.

La dirigente confirmó que el pasado miércoles realizó el trámite y rechazó que sea con el fin de dilatar el procedimiento legal que está en curso, como lo señaló la exlíder Virginia Socorro Meza Cruz.

Indicó que el objetivo de Movimiento por la Democracia es corroborar que Jhovani Oliver Gallo no es el dirigente sindical, puesto que se debió reponer la asamblea en la que se eligió el Comité Electoral que organizó la elección de la que ahora se presenta como nueva dirigencia.

- Anuncio -

Comentó que la acción que emprendió también busca mostrar a los jueces que, ante la inexistencia de un Comité Ejecutivo, la base trabajadora se encuentra en estado de indefensión.

Agregó que urge que se lleve a cabo una asamblea para elegir a un nuevo representante de los burócratas estatales.

A la par, conminó a Meza Cruz a que desista de los amparos que ha interpuesto para hacer que Oliver Gallo sea reconocido como líder sindical.

“(Que) deje de actuar como mercenaria, que sepa de una vez que no me voy a cansar de luchar hasta liberar a nuestro sindicato, aunque sea la última de la fila. Son tan cobardes que siempre mandan sus anónimos y no los firman”, expresó la dirigente de Movimiento por la Democracia.