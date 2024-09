Interés turístico arqueológico

En una pequeña nota intitulada “Pierde Tamtoc interés para el turismo” publicada en el portal Pulso de San Luis Potosí, se da cuenta de algo que quizá no sea nuevo, extraño o siquiera importante para mucha gente, como queda claro, aparentemente. “En agosto los centros arqueológicos y museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) registraron una disminución de 12 por ciento de visitantes, en comparación con el mismo mes de 2023, de acuerdo con el Sistema Institucional de Estadística de Visitantes. (…) En el sitio arqueológico de Tamtoc, el más importante de la entidad, no hubo visitantes ese mes, a pesar de que el año pasado fueron 322 personas las que acudieron a conocerlo”. Y de hecho, si revisamos la plataforma, nos damos cuenta de que tampoco fue visitada en julio de este año. Esta breve nota me llamó la atención y decidí ingresar al portal mencionado, el del Sistema Institucional de Estadística de Visitantes del INAH y me llevé numerosas sorpresas al descrubrir que en julio y agosto de este año, hubo varias entidades con zonas arqueológicas que no recibieron visitas. Confieso que al principio me escandalicé, pero al buscar más a profundidad, encontré las razones. Debo decir que en la página de la zona arqueológica de Tamtoc del INAH, se informa que “como medida de protección civil y en el marco del Programa de Prevención de Desastres en Materia de Patrimonio Cultural (Previnah), la Zona Arqueológica de Tamtoc estará cerrada a la visita pública a partir de este sábado 6 de julio de 2024 y hasta nuevo aviso”. Pienso que los reporteros de Pulso debieron hacer mejor su trabajo. Por otro lado, en Jalisco, la zona arqueológica de Ixtepete no recibió visitantes; la de Teuchitlán recibió 11 visitantes en agosto, pero en julio no recibió ninguna igual que Ixtepete. Según la página del INAH, este sitio se encuentra cerrado temporalmente, esa fue la razón. En Veracruz, Cuauhtochco fue visitada 0 ocasiones en ambos meses de este año y no encontré información que afirmara que está cerrado; en Tabasco, sucedió algo similar con Malpasito -ese sí, cerrado temporalmente-. Chiapas tiene en Lagartero, zona arqueológica cercana a Tenam Puente, el lugar que nadie visitó en ambos meses pues está cerrado temporalmente; Palenque, por su parte, que es el sitio que recibió más visitantes en agosto de este año con 30 mil aproximadamente, recibió el año pasado algo más de 40 mil, es decir, hubo una disminución considerable. Los estados que más me sorprendieron pues cuentan con numerosos sitios con cero visitantes en julio y agosto de este año: Yucatán y Quintana Roo. Las razones de estos números en el sistema estadístico son variadas. En Yucatán, Loltún y Balamcanché se encuentran cerradas desde 2020, aparentemente por las fuertes lluvias que han azotado la región; Dzibichaltún y Mayapán, se encuentran cerradas hasta nuevo aviso, la primera por obras de remodelación y la segunda por conflictos con ejidatarios de la región. Por su parte, Quintana Roo tuvo 6 sitios que no recibieron visitas este año en esos meses y son Muyil, Oxtankah, Kohunlich, El Meco, Xelhá y Dzibanché- Kinichná, varios de los cuales se encuentran en remodelación por el programa de Promeza de INAH, todo ello relacionado con el Tren Maya.

Sea por cierre por remodelación, por conflictos ejidales, por rumores de zonas controladas por el crimen organizado -como sucedió en Chiapas recientemente-o por desastres naturales, lo cierto es que ha disminuido la visita a zonas arqueológicas de unos años para acá. Por ejemplo, en agosto de 2013, Palenque recibió algo más de 51 mil visitantes, contra los poco más de 30 mil este año. Chichén Itzá en agosto de 2013 tuvo aproximadamente 264 mil visitantes y en agosto de este año tuvo algo más de 181 mil. ¿Qué está produciendo esta disminución de visitantes? ¿Es la inseguridad del país? Sin duda es un factor, por más que no quieran verlo los adoradores AMLO y su 4T.¿Acaso la pandemia cambió los hábitos turísticos? Es muy posible que eso sea también. ¿Son los conflictos ejidales y con pueblos originarios que se han visto despojados por los diferentes gobiernos a favor de la constitución de zonas arqueológicas y por la construcción de infraestructura turística alrededor? También es muy factible que sea por eso. ¿Es porque muchas zonas arqueológicas se encuentran en áreas de difícil acceso? Sí, hay muchas que sufren por eso mismo. ¿Será que las agencias turísticas y de transportación cambian rutas y eliminan destinos porque no les resultan redituables? También es una realidad. De hecho, hace unos años me enteré de que eso estaba sucediendo en Mayapán, por lo que disminuyó considerablemente su visita allá por 2015, aunque repuntó después quizá porque volvieron a estar en las rutas, no lo sé. Por si fuera poco, llegar al sitio si no se cuenta con transporte propio es un tanto complicado, pues hay que aprovechar el transporte público que te deja a pie de carretera y todavía hay que caminar un buen tramo para llegar a la zona. Hacerlo con el sol de Yucatán en pleno no es tan sencillo. En fin, hay que analizar el tema a mayor profundidad.

Primero que nada, hay que reflexionar sobre la relación algo agreste, sin duda, entre arqueología y turismo. Es común escuchar entre arqueólogos que el turismo es sumamente negativo para las zonas arqueológicas, en especial en aquellas que son visitadas en abundancia. De hecho, cada vez es más frecuente que no se permita a los visitantes trepar a los edificios o acceder a espacios rituales o habitacionales pues se dañan las estructuras. Esto es porque, en nuestra formación turística, vemos como sinónimo un parque de diversiones, una zona arqueológica, un centro para acampar en el bosque o una playa: todo es entretenimiento. Esa formación turística suele empezar en la familia y luego en los diferentes niveles escolares que cursamos. ¿En esos espacios nos enseñan a turistear en zonas arqueológicas? ¿Aprendemos en verdad a observar los edificios y monumentos, a leer las cédulas de identificación, a comprender la antigüedad del sitio y su importancia para la historia regional y nacional en su conjunto? Parece que no y parece que es necesario puntualizar que Six Flags de ninguna manera es lo mismo que Teotihuacan. Las emociones, sensaciones, conocimientos y experiencias de un lugar, no tienen nada que ver con el otro. Sí, aunque no nos guste, debemos aprender a apreciar estos espacios como lo que fueron: urbes interesantes repletas de vida, cosmovisión, religión, expresión plástica y un sinfín de otras características; hay que aprender a respirar, a sentir, a meditar aquello que se visita. ¿Es divertido? ¡Claro que lo es! Sólo falta encontrar la forma.

Sin embargo, como en todo proceso de divulgación, es necesario que las y los divulgadores -que no necesariamente han de ser los arqueólogos encargados de las zonas arqueológicas- se interesen en comprender a las personas a las que se dirigen, no sólo como un público determinado por niveles socioeconómicos y por niveles educativos. Es necesario ver a esas personas como personas, valga la redundancia, con edades e intereses diversos. La formación académica o el poder adquisitivo no lo son todo. Soy de los que piensa que el conocimiento se debe compartir y debemos trabajar para que cada vez más zonas arqueológicas se abran al público, pero también a las comunidades cercanas que, le guste o no a los investigadores -que a veces se adueñan de las zonas arqueológicas- son las principales herederas de ese patrimonio. Hace poco vi un documental del INAH donde se daba cuenta de la inclusión de mujeres mayas en los trabajos de restauración arqueológica y turística en Yucatán. Por supuesto, tal incorporación tiene importancia, pero me llamó la atención el que algunas de las mujeres no conocieran algunas zonas arqueológicas, es decir, hay personas de las comunidades que nunca han visitado su patrimonio, sea por falta de dinero para viajar o porque no lo consideran importante. Es fundamental también, que se les permita entrar a las zonas para realizar ceremonias o rituales que todavía poseen, como he visto que sucede en Tenam Puente, en Chiapas o en Xochitecatl, en Tlaxcala. En fin, no sólo se trata de hablar de estadísticas y mostrar a través de ellas el interés o no que muestra el turismo en cuanto a las zonas arqueológicas, sino de redefinir nuestra relación con ese pasado, con su comprensión y con la forma en que disfrutamos o no estar en uno de esos sitios. Es de reconocer que gracias a los trabajos de desarrollo del Tren Maya se han descubierto, explorado y restaurado numerosas zonas arqueológicas en la zona maya; de igual manera, se ha seguido trabajando en otras regiones culturales del país. ¿Pero se está trabajando de igual manera con la divulgación de ese patrimonio y en esa formación turística de la que hablo? Pienso que no del todo y que es necesario que se ajusten las estrategias para lograrlo.

