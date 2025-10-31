Viernes, octubre 31, 2025
NoticiasNacional

Interés político en muchos de los que están bloqueando carreteras: Sheinbaum

Interés político en muchos de los que están bloqueando carreteras: Sheinbaum
Productores agrícolas de la zona centro de Sinaloa, durante una manifestación frente a la Catedral de Culiacán, como parte de una protesta estatal para exigir un precio de garantía para la tonelada de maíz. Foto Cuartoscuro / archivo
La Jornada

Ciudad de México. Sobre los bloqueos que mantienen productores de maíz de Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “mientras haya intereses legítimos se les va a recibir a todos”, pero insistió que “hay algunos que tienen intereses políticos en todo eso; solamente hay que ver (de) muchos de sus dirigentes a qué partidos pertenecen”.

Manifestó que “muchos de los que tienen tomadas las carreteras, y lo digo con conocimiento, tienen intereses políticos y no legítimos”.

Te puede interesar: Productores de maíz de cinco entidades mantienen 12 bloqueos en vías y casetas

Por eso ayer dije -recordó- que “mientras haya intereses legítimos se les va a recibir a todos;  se les recibe y dialoga”.

Tras anunciar en la mañanera del pueblo que “vamos a presentar, yo creo que la próxima semana, un programa especial para los pequeños productores de maíz”, destacó que el apoyo directo que se les brinda, así como al  campo para reforestación, es de casi 76 mil millones de pesos.

También puedes leer: Productores de maíz enfrentan una “tormenta perfecta”: especialista

Y mencionó que para los medianos productores se diseñó Cosechando soberanía, que consiste en créditos a baja tasa de interés, 8.5 por ciento.

Temas

Más noticias

Internacional

Trump niega que vaya a atacar Venezuela

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no está planeando ataques a Venezuela, esto pese a haber desplegado ocho buques...
Internacional

Pentágono autoriza suministro a Ucrania de misiles Tomahawk; decisión final será de Trump

La Jornada -
Washington. El Pentágono dio luz verde a la Casa Blanca para suministrar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance tras evaluar que esto no...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Sheinbaum saluda el reconocimiento de España por los agravios en la Conquista

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que por primera vez una autoridad del gobierno de España, el ministro de Asuntos Exteriores,...

Productores de maíz de cinco entidades mantienen 12 bloqueos en vías y casetas

La Jornada -
Productores de maíz de Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato mantuvieron ayer 12 bloqueos en tramos carreteros y casetas del país, reportó la Secretaría...

Plantea Barrales nacionalización de la empresa Minsa; la caída del precio del maíz comenzó con el TLC, refiere

Guadalupe de La Luz Degante -
Una manera de iniciar la solución al problema de los bajos precios de garantía del maíz, el gobierno de México debe nacionalizar a la...

Más noticias

Trump niega que vaya a atacar Venezuela

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no está planeando ataques a Venezuela, esto pese a haber desplegado ocho buques...

Pentágono autoriza suministro a Ucrania de misiles Tomahawk; decisión final será de Trump

La Jornada -
Washington. El Pentágono dio luz verde a la Casa Blanca para suministrar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance tras evaluar que esto no...

Sheinbaum saluda el reconocimiento de España por los agravios en la Conquista

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que por primera vez una autoridad del gobierno de España, el ministro de Asuntos Exteriores,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025