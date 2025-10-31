Interés político en muchos de los que están bloqueando carreteras: Sheinbaum

Ciudad de México. Sobre los bloqueos que mantienen productores de maíz de Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “mientras haya intereses legítimos se les va a recibir a todos”, pero insistió que “hay algunos que tienen intereses políticos en todo eso; solamente hay que ver (de) muchos de sus dirigentes a qué partidos pertenecen”.

Manifestó que “muchos de los que tienen tomadas las carreteras, y lo digo con conocimiento, tienen intereses políticos y no legítimos”.

Por eso ayer dije -recordó- que “mientras haya intereses legítimos se les va a recibir a todos; se les recibe y dialoga”.

Tras anunciar en la mañanera del pueblo que “vamos a presentar, yo creo que la próxima semana, un programa especial para los pequeños productores de maíz”, destacó que el apoyo directo que se les brinda, así como al campo para reforestación, es de casi 76 mil millones de pesos.

Y mencionó que para los medianos productores se diseñó Cosechando soberanía, que consiste en créditos a baja tasa de interés, 8.5 por ciento.