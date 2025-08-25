Lunes, agosto 25, 2025
NoticiasEstado

En el año, suman 49 intentos de linchamientos; uno por semana: SSP

Yadira Llaven Anzures

En el estado de Puebla, suman 49 intentos de linchamiento, un promedio de un caso por semana, lo que representa una disminución del 71 por ciento en comparación con 2024. Además, en lo que va del año, también se han reportado 26 retenciones y tres hechos consumados.

La información fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, durante la conferencia de prensa que encabezó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

El alto mando marino, ahora a cargo de la seguridad en Puebla, detalló las cifras que comparan dos periodos: el 1 de enero al 13 de diciembre de 2024, con 116 personas retenidas, 169 intentos de linchamiento y nueve linchamientos consumados.

Mientras del 14 de diciembre de 2024 al 24 de agosto de 2025, que corresponde a la actual administración, reportó 26 personas retenidas, 49 intentos de linchamiento y tres linchamientos perpetrados.

Sánchez González destacó que esta reducción se debe a la coordinación entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y a la capacitación de los agentes para actuar de manera inmediata ante un reporte.

“La actuación de las autoridades ha sido eficiente, quisiéramos que no tuviéramos ningún homicidio que lamentar, pero desafortunadamente es muy complicado controlar a una multitud agresiva”, aseveró.

Para el mejor entendimiento de la ciudadanía, el funcionario aclaró la diferencia entre los términos. 

Expuso que retención significa la detención de una persona por la población sin violencia física; en tanto, el intento de linchamiento es agresión hacia un individuo por parte de una multitud, pero es rescatada por las autoridades.

Y, finalmente, precisó que linchamiento consumado es la agresión física de la multitud causa la muerte de la persona, por la presunta comisión de una conducta delictiva o un agravio a la comunidad. 

El secretario de Seguridad admitió que, a pesar de los esfuerzos, es complicado controlar a una multitud enardecida; sin embargo, enfatizó que, aunque la indignación de la población por la reincidencia delictiva es comprensible, no justifica asesinar a una persona. 

“Desafortunadamente, quienes llevan a cabo estas conductas delictivas son personas que reinciden. En muchas de las ocasiones, el hecho de que la vía judicial no sea la adecuada, hace que esta gente obtenga su libertad rápido y que vuelva a reincidir, lo que provoca en muchos de los casos la indignación de la población, pero esto no es una justificante para tomar la justicia por nuestra propia mano”, afirmó.

En el caso reciente ocurrido el pasado 22 de agosto, en el municipio de Cuautlancingo, mencionó que, a pesar de la activación de los protocolos, la tardía respuesta inicial provocó que la agresión por parte de la población causara la muerte de la persona.

“Nos activamos, pero ya tenía tiempo, esta persona que había sido agredida por un grupo de personas de la misma población y obviamente esto provocó su deceso”, condenó.

Temas

Más noticias

Nacional

Detienen en Colima al ‘Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’; requerido en EU por narcotráfico

La Jornada -
Ciudad de México. En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad que derivó de un intercambio de información con Estados Unidos, fue detenido en...
Internacional

Kilmar Ábrego, salvadoreño símbolo de política migratoria de Trump, vuelve a ser detenido en EU

La Jornada -
Baltimore, Estados Unidos.- Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:33

Linchan a un hombre en Cuautlancingo tras ser acusado de intentar asaltar una tortillería

Isaí Pérez Guarneros -
Un grupo de al menos 20 vecinos de la colonia El Nopalito, en Cuautlancingo, golpearon hasta la muerte a un hombre acusado de intentar...

Puebla instalará 14 nuevos Centros de Seguridad para reforzar vigilancia y atención turística

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), habilitará este año 14 nuevos Centros Estratégicos de Seguridad y Atención...

Gobierno de Puebla priorizará el diálogo sobre el Ecoparque Tlalli-Malinche

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que la administración estatal buscará el diálogo y el consenso con los habitantes de la junta auxiliar de...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025