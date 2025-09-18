Intento de asalto a camión de carga habría provocado choque en la Puebla-Orizaba

Poco después de las 5 horas de este jueves se registró un accidente en el kilómetro 222 de la autopista Puebla-Orizaba, donde un camión de carga de la empresa Alegra se impactó contra un autobús de pasajeros de la línea Organización Cristóbal Colón (OCC). El percance ocasionó que la circulación en la vialidad quedara suspendida por varias horas.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, las investigaciones preliminares señalan que el tractocamión habría sido víctima de un intento de asalto, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control y se estrellara contra el autobús de pasajeros.

De acuerdo con las pesquisas, un grupo de sujetos ubicado en un costado de la autopista habría realizado detonaciones de arma de fuego contra el camión de carga, con la intención de obligar al conductor a frenar.

Sin embargo, la agresión derivó en que el chofer perdiera el control e impactara en el tramo Esperanza-Ciudad Mendoza, golpeando la parte trasera del autobús de la línea OCC y quedando atravesado en todos los carriles con dirección a Veracruz.

Tras el percance, agentes de la Guardia Nacional acudieron al sitio y, junto con paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), confirmaron que no hubo personas heridas. Extraoficialmente tampoco se reportaron robos a los pasajeros afectados ni al chófer del tráiler.

En un primer momento trascendió que el accidente habría sido provocado únicamente por la pérdida de control del tractocamión; no obstante, con el paso de las horas esa versión podría quedar descartada, pues en el camión habrían sido detectados impactos de bala.

Hasta el momento no se ha informado si el conductor ya rindió su declaración ante las autoridades, aunque se prevé que en las próximas horas se amplíe la información sobre las causas del percance.

Cabe recordar que la autopista Puebla-Orizaba ha sido escenario de múltiples intentos de robo y asaltos consumados en la última semana. Apenas el sábado pasado, un grupo armado despojó a un chofer de un tractocamión cargado con productos de la marca Kleenex.

Autoridades federales, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), dieron seguimiento al GPS del vehículo de carga y lograron ubicarlo en una bodega de la colonia Tepeyac, en la ciudad de Puebla.

En ese mismo punto fueron localizadas otras bodegas que actualmente son investigadas por contener mercancía robada en distintos asaltos a transportistas, lo que apunta a una red delictiva dedicada tanto al robo de carga como a su almacenamiento.

Además, el pasado viernes automovilistas reportaron en redes sociales que, en el tramo de Acatzingo de la misma autopista, varios sujetos arrojaron piedras contra vehículos con la intención de obligarlos a detenerse y despojarlos de sus pertenencias, incluso de sus coches.

Este modus operandi también ha sido documentado en vialidades de la capital y la zona conurbada, como el Periférico Ecológico y la Recta a Cholula, donde individuos ubicados en puentes o a un costado de las vías lanzan piedras para cometer asaltos.

