Intensificará ayuntamiento de Puebla clausuras de establecimientos irregulares con venta de cerveza: Chedraui

El alcalde de la ciudad de Puebla, José Chedraui Budib, informó que se clausurarán los establecimientos con venta de cervezas y otro tipo de bebidas alcohólicas que carezcan de permisos para operar en colonias y juntas auxiliares para evitar hechos de violencia como el ocurrido el fin de semana en Bosques de San Sebastián.

Afirmó que hay negocios que se clausuran y se vuelven a abrir violando la ley, por lo que ahora se irá contra los responsables de los bares que incurren en estas anomalías.

“Son bares clandestinos que se cierran y vuelven a abrir. Lo que hay que hacer ahora es ir por las personas que incurren en estas anomalías”.

Expuso que estos lugares afectan al comerciante establecido que realmente paga sus impuestos tanto a la Tesorería como a Protección Civil municipal.

“No se va a permitir. Se están incrementando los operativos de Normatividad en todas partes. Y lo vamos a hacer de la mano con la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, acotó.

Expuso que esta situación se da mucho en las juntas auxiliares, donde son comunes los juegos de futbol en canchas comunitarias, donde se empieza a vender bebidas alcohólicas a cierta hora del día.

“En el Martes Ciudadano una señora nos dice hay canchas de futbol y después de las dos de la tarde empiezan a vender alcohol. No lo pueden hacer. No estoy en contra de que se tomen una cerveza pero que no haya menores de edad”, expuso.

El 2 de febrero pasado, una treintena de bares ubicados en la capital de Puebla fueron revisados el viernes durante un amplio operativo policial debido a irregularidades en la venta de alcohol, además, durante las revisiones fueron encontradas decenas de dosis de droga.

Las acciones estuvieron encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y en estas también participaron las policías Municipal y Estatal, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) así como personal del ayuntamiento de Puebla.

Fue durante la tarde cuando decenas de patrullas y vehículos de dichas corporaciones acudieron, inicialmente a la zona de la FGE, en el bulevar 5 de Mayo y la 31 Oriente, para después trasladarse al área de Ciudad Universitaria, así como a la avenida Juárez, lo que provocó gran expectativa entre los transeúntes y automovilistas.

De acuerdo con la Fiscalía, que encabezó el operativo, durante este se encontraron psicotrópicos, bolsas con polvo blanco granulado con características de droga y envoltorios de marihuana. Asimismo cinco establecimientos fueron suspendidos y clausurados por la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Dpris) y Riesgos Sanitarios del Municipio de Puebla.