Domingo, noviembre 9, 2025
NoticiasCultura

La Inteligencia Artificial en el futuro de los museos, tema de encuentro INBAL

El encuentro internacional ¿Museo Artificial? reunirá a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre el futuro tecnológico de los museos
El encuentro internacional ¿Museo Artificial? reunirá a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre el futuro tecnológico de los museos.
Paula Carrizosa

A desarrollarse en formato híbrido, con transmisiones en vivo, el encuentro internacional ¿Museo Artificial?: explorando el futuro ético y creativo de los museos con Inteligencia Artificial, se propone como un espacio interdisciplinario para imaginar el futuro del museo en diálogo con la tecnología.

Organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales los días 10 y 11 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México, para reflexionar sobre el papel de la tecnología en el presente y el porvenir de los museos.

A lo largo de dos jornadas, que contempla conferencias magistrales, diálogos críticos y estudios de caso, especialistas abordarán temas clave relacionados con la gestión, preservación, mediación, educación y comunicación en los museos, en un contexto tecnológico en constante evolución.

De paso, reflexionarán sobre cómo la inteligencia artificial puede contribuir a ampliar los horizontes de inclusión, accesibilidad y sostenibilidad en las prácticas museísticas, sin perder de vista los valores humanos y sociales que definen la misión cultural. También se analizarán las brechas y los desafíos —tecnológicos, organizacionales y financieros— para implementar estrategias de inteligencia artificial. 

El lunes 10 de noviembre abrirá con las conferencias de Rafael Lozano-Hemmer, Javier Pantoja, Horacio Lecona y András Szántó, quienes analizarán los vínculos entre arte, innovación y pensamiento contemporáneo. Las sesiones explorarán el potencial creativo de la inteligencia artificial, su capacidad para personalizar experiencias museales y los retos éticos de su implementación responsable en las instituciones culturales.

El martes 11 de noviembre estará dedicado a los Diálogos críticos, con la participación de Daniel Morena, María Emilia Beyer, Xavier de la Riva, José Da Silva, Andrea Torreblanca y Gerardo Cedillo, bajo la conducción de Graciela de la Torre. Durante esta jornada se compartirán experiencias de Brasil, España y México que ya integran tecnologías inteligentes para fortalecer la gestión cultural, ampliar el acceso al patrimonio y generar nuevas estrategias de mediación y participación. 

El cierre estará enfocado en reflexionar sobre los principios éticos, sociales y culturales que deben guiar el uso de la inteligencia artificial en los museos, promoviendo modelos sostenibles, inclusivos y responsables de innovación tecnológica.

El encuentro busca así contribuir a la creación de un marco ético común que impulse la colaboración entre los sectores cultural, académico y tecnológico, fortaleciendo la transformación consciente de los museos frente a los desafíos de la era digital.

El evento, en el que también participan la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión y Políticas Culturales y Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, el Consejo Internacional de Museos en México y el Instituto de Liderazgo en Museos e Instituciones Culturales, está dirigido a profesionales de museos e instituciones culturales, especialistas en tecnología y datos, investigadores, docentes y estudiantes interesados en las intersecciones entre arte, ciencia y sociedad.

El registro se puede realizar a través de la página web https://www.catedrainesamor.com/ El encuentro será gratuito y se transmitirá a través de los canales de Facebook del INBAL y YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor, Cultura UNAM e ICOM México.

Temas

Más noticias

Internacional

PNUD denuncia contaminación total en Gaza tras devastación

La Jornada -
Jan Yunis. Sin un servicio confiable de recolección de basura y con desechos peligrosos provenientes de sitios bombardeados, los palestinos en la franja de...
Nacional

Detienen a ex agente del Cisen señalado como segundo tirador en asesinato de Colosio

La Jornada -
Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y quien fuera señalado como el presunto segundo tirador en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Lo testimonial y los claroscuros del teatro delinean la obra Espejismos /Corte A

Paula Carrizosa -
El teatro verbatim es un género teatral documental que se basa en las palabras textuales de entrevistas reales. En esta técnica, los actores interpretan...

Campesinos cancelan reunión con secretario de Agricultura; consideran que no hay condiciones de representatividad para dialogar

Guadalupe de La Luz Degante -
Por considerar que no existen las condiciones necesarias de representatividad para establecer una mesa de diálogo, productores del campo tlaxcalteca determinaron que no acudirán...

Sheinbaum anuncia hospital oncológico y estrategia contra cáncer de mama

La Jornada -
Redacción La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en diciembre se inaugurará el primer hospital oncológico La Pastora, en la Ciudad de México, que tendrá...

Más noticias

00:01:31

INAOE alinea 3 actos de divulgación astronómica para el fin de semana en Puebla

Paula Carrizosa -
Como la alineación de los planetas, en Puebla se alinearán tres actos de divulgación astronómica: las 100 horas de Astronomía, la Semana Mundial del...

Hallazgo de pez fósil en Molcaxac pone a Puebla como centro de origen mundial

Paula Carrizosa -
El registro fósil de un pez hallado en una comunidad mixteca de Puebla abrió un amplio panorama: el ser una nueva especie y hasta...
00:01:02

Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Paula Carrizosa -
“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025