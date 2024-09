Integración económica México-EU es estructural, no puede romperse: AMLO

El nivel de integración entre las economías de México y Estados Unidos que se ha alcanzado es un asunto estructural, no puede haber una ruptura, “nos necesitamos mutuamente. No es que un país pueda castigar a otro. Ya no, ya pasó ese tiempo porque tenemos una relación económica fundamental, esencial”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, esto pasa por el respeto a la soberanía de los países.

Consideró que la relación con el presidente Joe Biden ha sido muy buena y respetuosa hasta ahora, que sugirió, se ha enfrentado la mayor diferencia con su gobierno por las declaraciones que han hecho funcionarios sobre un tema que sólo compete a los mexicanos. “No es un asunto trascendente, pero hay mas de 200 años de esa política Monroe y hay esa manía, no en todos pero si en algunos funcionarios del Departamento de estado, de las agencias. Es un proceso que se debe entender”.

En su conferencia, dijo que se avanza más si se entiende que nos conviene más la integración pero respetando la soberanía. “Sin embargo, lo que está siempre de por medio es ese afán de querer sentirse superior y colocarse como gobierno del mundo y no respetar la soberanía de los pueblos”.

López Obrador dijo que en su administración México logró consolidarse como el principal socio comercial de Estados Unidos desplazando a China y Canadá, sin guerras comerciales ni otras estrategias, aprovechando las ventajas comparativas como estar junto al mercado más grande del mundo.

El presidente aseguró que ellos saben muy bien “que nuestro gobierno tiene autoridad moral, honesta. No establecemos relación de complicidad con nadie . Eso lo saben y también saben los hombres de estado No permitir la corrupción, establecer una relación ilegal, mafiosa entre poder política y poder económica y mucho menos entre la delincuencia organizada y el estado. A nadie conviene que se establezca naco gobiernos o naco estados.”

Por eso, insistió “nos ayuda la integración con Estados Unidos, sin romper con otros mercados pro cuidar mucho la integración con Canadá y Estados Unidos y fortalecer entre las tres naciones como región comercial América del Norte.”

En este marco, López Obrador reivindicó la necesidad de México de avanzar en su autosuficiencia alimentaria y autosuficiencia energética para no tener riesgos de importar gasolinas que se consumen en el país, recordando que en el pasado, las políticas neoliberales impuestas derivó en que se importara hasta e 80 por ciento de los combustibles que se requerían.

Sugirió la necesidad de impulsar una política sustitución de importaciones porque aunque México tiene una balanza comercial superavitaria, con China tenemos un importante déficit cuando muchas mercancías se podría producir en el país.

