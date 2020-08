Insurgencias

El Tupamaro Jorge Zabalza responde a Primera Línea Revolucionaria, de Chile en un libro breve del mismo título. Esta es su parte final.

Por otra parte, no cabe olvidar que el imaginario de una sociedad sin clases incluye la extinción del Estado. En teoría, el proceso revolucionario iría avanzando en la medida que el pueblo vaya organizando su poder y sustituyendo con organismos de poder popular las instituciones del Estado burgués, incluyendo sus fuerzas armadas. Los esfuerzos que fortalecen la institución armada contradicen el precepto teórico e internan el proceso revolucionario en un laberinto sin salida. Es un contrasentido apuntalar los cimientos del Estado, mientras se sostiene que se lo quiere demoler. 13 Ver Max Weber “El político y el científico”. Alianza Editorial. Madrid. 1967.

Si las agresiones exigen defenderse, pues hay que armarse para luchar, pero ¿la única forma de organizar la contra violencia popular es con otro ejército?, ¿no son posibles milicias de autodefensa popular que no tengan el propósito de convertirse en ejército regular? En última instancia, la clave de una salida insurgente estriba en aniquilar el ejército burgués sin construir y fortalecer otro ejército. Requiere abandonar viejas canaletas ideológicas que preceptuaban el desarrollo del foco guerrillero hasta convertirse en ejército. Por muy popular y socialista que sean sus definiciones, por mucho que haya surgido de las necesidades de hacer la revolución, ese ejército regular estará contribuyendo a consolidar el Estado. Un Estado que no será el burgués, pero, que de todas maneras no deja de ser un Estado, caldo de cultivo de grupos burocráticos, de estalinismos de varios tipos y de restauraciones capitalistas.

Las formas revolucionarias de la autodefensa deberían estar íntimamente vinculadas con las ideas del poder popular. ¿Por qué el empleo de las armas tiene que separarse del poder que constituye el pueblo, un poder destinado a desarticular el Estado? ¿Los organismos de base no pueden organizar el uso de las armas? Libres e iguales, todas y todos milicianos que trabajan, estudian y usan armas, ¿no es la forma de democracia más profunda en la historia? Todo parece indicar que el capitalismo encontrará la manera de volcar hacia abajo la crisis de la pandemia, la que provocó con su propia voracidad. Hasta los liberales más recalcitrantes auguran el crecimiento exacerbado de las desigualdades sociales, el hambre y la miseria. Si alguna condición faltaba para que los amortiguadores se atascaran, el COVID-19 las creó, demostró lo insuficiente y clasista de las soluciones a la pandemia.

En consecuencia, millones de mujeres y hombres engrosarán las filas de la bronca infinita y los deseos de sepultar el sistema. Para mantenerlos a raya, el Estado recurrirá a la violencia que monopoliza. Una vez más, parece que reinará la barbarie. Parece muy posible que algunos perciban condiciones para hacer la revolución y otros pretendan frenarla. Posiblemente, entonces, continuará la pugna ideológica. Ya viejo -y para peor, de alto riesgo- espero que esta entrevista aporte puntos de vista que tiendan a buscar una salida insurgente a la mayor crisis social de la historia humana.

Violencia de Estado y el papel del paramilitarismo en el movimiento popular

Colectivo Magisterial J´lumaltike (Nuestro Pueblo). AED 40 CNTE

Reflexionar acerca de la Violencia de Estado nos lleva a la historia de las sociedades, la que está ligada a la lucha de clases; en la cual están presentes los opresores y oprimidos. La violencia del Estado surge con la complicidad de funcionarios públicos con el respaldo de las instituciones gubernamentales o por cualquier grupo mayoritario o hegemónico avalado por las instancias civiles han ejecutado en contra de un individuo o grupo, por el simple hecho de realizar la crítica política a este sistema actual.

El régimen en función (no importando el color o el partido que represente) legitima sus políticas con el uso de organismos oficiales, que son el cuerpo represivo del Estado. Sus instrumentos son la policía, militares y cuerpos castrenses, en los que destaca la creación y continuidad de comandos de élite como fuerzas de choque para enfrentar movimientos populares no armados. Esto no significa que sólo la fuerza pública puede ser utilizada, también la fuerza de seguridad privada y fuerzas no oficiales como los grupos paramilitares quienes son otro apéndice de la ejecución de la violencia de Estado. La aplicación concreta de la violencia de Estado siempre estará acompañada de un discurso, será siempre violencia legalizada y legitimada por el propio Estado.

El uso de la estrategia paramilitar no es nueva en México, el Estado tiene una experiencia de 30 años en el combate a grupos insurgentes a través del paramilitarismo; movimientos estudiantiles, sociales y electorales han resentido esta estrategia: el Batallón Olimpia en la masacre estudiantil del 68; el grupo paramilitar de los Halcones en la masacre del 71 y la terrorista Brigada Blanca usada durante la Guerra Sucia de los años 70´s y 80´s para “investigar y localizar por todos los medios a los miembros de la llamada liga comunista 23 de septiembre en el valle de México” estos por mencionar algunos ejemplos más conocidos.

El Estado de Chiapas ha sido blanco de la creación de diversos grupos paramilitares como política contrainsurgente, esta estrategia paramilitar es usada para combatir todo movimiento social progresista, para reapropiarse de las tierras productivas en manos de los campesinos, para desplazar a la población de lugares destinados al desarrollo de megaproyectos.

Su uso pretende asegurar la depredación y el saqueo de los recursos naturales mexicanos e intenta inhibir la resistencia organizada a estas políticas transnacionales de depredación a la par que previene el desarrollo de una insurgencia en México, insurgencia existente y siempre latente.

En este tenor, también actúa contra los movimientos sociales que pongan en riesgo la política neoliberal en México, incluso contra los movimientos electorales que pueden trastocar o frenar el modelo de desarrollo capitalista neoliberal. Si bien los movimientos electorales no rompen con el modelo económico capitalista, sí pueden afectar los intereses geoestratégicos de las grandes empresas trasnacionales y los de su representante, el gobierno estadounidense.

Ejemplos de esto son los hechos ocurridos los días 9, 10 y 28 de junio donde el grupo paramilitar denominado “Los Petules” avanzaron y realizaron disparos hacia las cercanías de la comunidad El Carrizal, municipio de Ocosingo. Hecho que generó un ambiente de inseguridad al ser permanente la agresión paramilitar. Esta comunidad desde hace más de 30 años lucha en defensa al derecho a la tierra, por justicia y una vida digna. Esta comunidad es agredida por un grupo paramilitar que actúa bajo la protección del Estado e intenta detener la organización independiente y despojar tierras ricas en recurso maderero y fértiles para la siembra de maíz y frijol botín que el grupo paramilitar quiere a cambio de hacer el trabajo sucio del gobierno chiapaneco.

Otro ejemplo se sitúa en La comunidad organizada 24 de Septiembre en el Ejido Guadalupe Victoria, municipio de Venustiano Carranza el cual el pasado 23 de junio fue objeto de amenazas que provienen de los cuerpos policíacos-militares, donde un comando armado de la policía intentó entrar al ejido con lista en mano para hacer cateos y posibles detenciones arbitrarias. Situación que a la fecha mantiene latente la posibilidad de que se cometan violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

La violencia de Estado en los movimientos sociales mexicanos del siglo XX y XXI se desplegó en una amplia gama de regiones y sectores sociales tanto en la prevención, contención, represión o persecución de procesos de inconformidad social, como en su canalización contra núcleos sociales vulnerables, sectores gremiales, regiones aisladas, comunidades organizadas, movimientos subversivos, manifestaciones populares.

Sería natural suponer que a la complejidad de los procesos de inconformidad social corresponde la complejidad de la violencia de Estado. Pero esto adolece de un reduccionismo teologal, creer que la inconformidad social es una forma de violencia que el Estado se propone frenar o resolver haciendo uso de las fuerzas oficiales y no oficiales como el paramilitarismo, deja de lado la visión general de los elementos constantes y recurrentes a través de los cuales opera esa violencia.

Como Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 denunciamos la política de demagogia y represiva del actual gobierno con el uso del militarismo y paramilitarismo en el estado de Chiapas y exigimos el alto a la criminalización y represión de la protesta popular.

¡Alto al militarismo y paramilitarismo!

¡Fuera guardia nacional de Chiapas!

¡Libertad a todos los presos políticos de la 4ª T!

Falleció “Frank”, uno de los fundadores del EZLN

Hidadelfo Gómez Alvarez, (Frank), uno de los cinco fundadores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 17 de noviembre de 1983, falleció en San Cristóbal de Las Casas, a causa de Covid-19, informaron sus familiares. Dijeron que el exteniente insurgente, de 57 años de edad, murió la tarde de este sábado en una clínica Covid-19 después de permanecer internado 18 días. Socorro, su compañera de vida, relató que Gómez Alvarez nació el 20 de diciembre de 1962 en la Lázaro Cárdenas, municipio de Huitiupán, ubicada en el norte de Chiapas. Contó que a los 12 años de edad, Frank salió de su comunidad hacia San Cristóbal en busca de trabajo, y entre los 16 y 17 años comenzó a participar en actividades políticas, que lo llevaron a formar parte de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), que dieron origen a la creación del EZLN. Algunos de sus amigos recuerdan que fue el principal enlace para que los dirigentes de las FNL contactaran a la mayoría de los más importantes cuadros políticos zapatistas que se formaron en la década de los 80 del siglo pasado. “Su trabajo consistía en bajar de la montaña y visitar las comunidades para integrarlas a la lucha. Poco a poco en 10 años, de 1983 a 1993, las FLN pasaron de ser un movimiento político-militar, con estructuras verticales, de mandos a subordinados, a una organización política de nuevo tipo, o sea, democrática y al mismo tiempo militar”, recuerda “La Casa de Todas y Todos”, órgano del FLN, en su boletín.

