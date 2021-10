A diferencia de las definiciones tradicionales, dogmáticas o coloquiales, sobre el significado conceptual y práctico del vocablo juridicidad, del que deriva la palabra “jurídico”; que suelen asignar a este término la condición idiomática de sinónimo de “legal” o “derecho”; la politología del derecho nos enseña, con base en la revisión histórica de la llegada a nuestro país de la tradición del derecho romano, que la juridicidad es la potestad estatal para imponer al derecho sus contenidos generales e individuales. La juridicidad reúne en su ámbito tres capacidades estatales con las que se configura el derecho y se imponen sus contenidos: poder, política y lenguaje escrito. Este será el sentido con que nos referimos aquí a los instrumentos jurídicos de la conquista española de América.

¿Cuáles fueron los instrumentos jurídicos a que recurrieron los españoles para domeñar la voluntad de los indios, despojarlos de sus tierras y explotarlos como mano de obra en la extracción de las riquezas minerales que se enviaron a la Corona? Tres fueron esos instrumentos: la bula alejandrina, el requerimiento del abogado Palacios Rubios y la encomienda. La inclusión de una bula papal entre ellos obedece a una consideración que ya antes hicimos: El cristianismo puede ser visto, históricamente, de dos maneras: una, como la espiritual creencia en el advenimiento del reino de Dios; y, dos, como la religión oficial del imperio romano. Su diferencia es de carácter político. La creencia, que atañe a las personas, declina cualquier responsabilidad para ordenar los asuntos de “este” mundo. La religión oficial forma parte de una institucionalidad mundana constituida con arreglo a las normas jurídicas del derecho canónico y desarrolla un quehacer político a través de la Iglesia. La bula es representativa de la política de la Iglesia como institución. Hecha la acotación, decimos que dichos instrumentos representaron las formas jurídicas que imbricaron a las religiosas y violentas, utilizadas para la imposición e implantación de las instituciones del derecho romano en suelo americano frente a sus habitantes originarios; cimiento, hasta nuestros días, de las instituciones que configuran la estructura fundamental de los sistemas jurídicos en América Latina.

El Papa Alejandro VI expidió -a petición de ellos- en favor de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, la bula denominada Inter caetera, de 3 de mayo de 1493, mediante la que: “…motu proprio, o sea por su exclusiva voluntad, en virtud de “la autoridad de Dios omnipotente concedida a san Pedro y el vicariato de Jesucristo que ejercemos en la tierra”, hacía donación, concesión y asignación perpetua a los reyes de Castilla y León, de todas las islas y tierras firmes descubiertas y por descubrir navegando hacia el occidente, siempre y cuando no pertenecieran a algún príncipe cristiano e imponía a los reyes la obligación de realizar la evangelización de los naturales”. Esta donación pontificia a la Corona española, fue considerada como título legítimo de dominio sobre el nuevo mundo, y de la obligación adquirida por los españoles para evangelizar a los naturales.

Surgió luego el problema de que los pobladores de ese nuevo mundo ignoraban los derechos territoriales otorgados a España por el Papa y, además, adoraban a sus propios dioses. Tales circunstancias orillaron a la Corona a buscar una justificación para emprender una guerra en su contra. La solución “jurídica” fue brindada por el abogado Juan López de Palacios Rubios (1450-1524) quien en opinión de (Bartolomé de) Las Casas, era “doctísimo en su facultad de jurista estimado en ella más que todos, y por bueno y buen cristiano también tenido”. Para resolver en la práctica los problemas derivados del desconocimiento por parte de los aborígenes de los derechos que asistían a España sobre Las Indias, Palacios Rubios redactó un requerimiento que decía:

“(…) Por ende, como mejor puedo vos ruego y requiero que entendays bien esto que os he dicho, y tomeys para entenderlo y deliberar sobre ello el tiempo que fuero justo y reconoscays a la Yglesia por señora y superiora del universo mundo, y al Sumo Pontífice, llamado Papa, en su nombre, y al Rey y a la Reyna nuestros señores en su lugar, como a superiores e señores y reyes desas yslas y tierra firme, por virtud de la dicha donación, y consintays y deys lugar que estos padres religiosos vos declaren y prediquen lo susodicho. Sy ansy lo hizierdes, hareys bien, y aquellos a que soys tenidos y obligados, y Sus Altezas, y yo en su nombre, vos recibirán con todo amor y caridad, y vos dexaran vuestras mujeres, hijos y haciendas libres sin servidumbre, para que dellas y de vosotros hagays libremente todo lo que quisierdes e por bien tuvierdes, y no vos compeleran a que vos torneys christianos, salvo sy vosotros, informados de la verdad, os quisierdes convertir a nuestra santa fee católica, como lo han hecho casy todos los vecinos de las otras yslas, y allende desto, Su Alteza vos dará muchos privilejios y exenciones, y vos hara muchas mercedes. Sy no lo hizierdes, o en ello dilación maliciosa pusierdes, certificos que con el ayuda de Dios yo entrare poderosamente contra vosotros y vos haré guerra por todas las partes y maneras que yo pudiere, y vos subjetaré al yugo y obediencia de la Yglesia y de Sus Altezas, y tomaré vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé y disporné dellos como Su Alteza mandare, y vos tomaré vuestros bienes, y vos haré todos los males e daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor y la resisten y contradicen; y protesto que las muertes y daños que dello se recrecieren, sean a vuestra culpa, y no de Su Alteza, ni mia, ni destos cavalleros que conmigo vinieron; y de cómo los digo y requiero pido al presente escriuano que me lo de por testimonio sinado, y a los presentes ruego que dello sean testigos”.

Este emblemático párrafo del requerimiento, que debía formularse a los aborígenes en cada lugar donde los soldados españoles toparan con ellos, muestra el uso del cristianismo como religión oficial y forma de hacer política: “… certificos que con el ayuda de Dios yo entrare poderosamente contra vosotros y vos haré guerra…”, conjugando así las formas jurídicas, religiosas, y de violencia material desatadas contra aquéllos, en la expresión más alejada del cristianismo como creencia en el advenimiento del reino de Dios.

Por otra parte, del reclamo de Fray Antonio de Montesinos al trato inhumano que los españoles daban a los indios, surgieron los trabajos –en 1512- de la Junta de Burgos que recomendaba al Consejo de Castilla tomar en cuenta sus propuestas en la elaboración de las leyes necesarias para reglamentar las encomiendas, cuyos abusos e injusticias denunciados por el fraile habían sido causa de escándalo en la isla La Española. De los trabajos de la Junta de Burgos surgieron siete proposiciones dirigidas al Rey para enfrentar la problemática de los indios revelada por Montesinos. La segunda decía: “Que siendo los indios, como lo eran, súbditos, vasallos de Su Alteza y no siervos, justamente se les podrán imponer y pedir servicios tales, que fuesen dentro de los límites de vasallos, porque los indios no eran siervos por derecho…”; la tercera: “Que los indios habían de dar el dicho tributo y servicio a su príncipe , y no tienen manera para le dar otro, sino el personal…”; la cuarta: “Que los indios eran dados al rey para su bien, y la ociosidad es el mayor mal que ellos puedan tener, que debía Su Alteza con gran estudio trabajar de les quitare el daño depravado de la ociosidad…”; la quinta: “Que para evitar el dicho vicio de la ociosidad y los otros vicios que della se siguen, era lícito que Su Alteza repartiese los indios entre los fieles de buena conciencia y de buenas costumbres, los cuales, allende de los ocupar, les enseñen las cosas de la fe y de las otras virtudes…”; la sexta: “Que los fieles, a quien los indios por el repartimiento fueren concedidos, son obligados a les dar suficiente mantenimiento y moderar sus trabajos de tal manera, que no sean exasperados, ni aborrezcan la fe, ni las buenas costumbres de los fieles…”; la sétima: “Que Vuestra Alteza les debe tasar los trabajos y el mantenimiento, y darles propia hacienda, como a libres, y casas, e imponerles en la policía conveniente a su capacidad”.

Estos instrumentos darán visión histórica sobre cómo ocurrieron los sucesos del descubrimiento, conquista y colonización de América. Podrá resolverse, con bases históricas y no frases ideologizadas, si fue conquista o encuentro. Sostener que la petición de ofrecer disculpas a los pueblos originarios de México por los hechos violentos de la conquista, sea renegar inútilmente de ella por ser un hecho consumado, es una perversión del lenguaje. Esa petición es un llamado civilizado, de buena fe, a erradicar la violencia con que en pleno siglo XXI los países poderosos siguen sojuzgando a los países pobres. (Las citas han sido tomadas de la obra de Francisco de Icaza Dufour).