13 mil 78 egresados suma el ITT en 50 años de presencia en Tehuacán

Tehuacán. – A 50 años de su fundación, el Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) ha entregado a la sociedad 13 mil 78 profesionistas no solo de este municipio sino de toda la región y hasta de otras entidades como Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala, según las cifras dadas a conocer por su director Sergio Villafuerte Palavicini.

Lo anterior lo informó el director al dar a conocer las diferentes actividades que se preparan para celebrar ese aniversario donde se contará con ponentes nacionales e internacionales, como parte de los congresos que se ofrecerán en diferentes áreas.

Los festejos iniciarán el próximo 28 de septiembre para concluir el 4 de octubre con la intención de integrar no solo a los alumnos y catedráticos, sino a exalumnos, así como a quienes entregaron parte de su tiempo y experiencia para la formación de los estudiantes, no solo al frente de grupo; la idea es que participe el personal académico y administrativo jubilado y pensionado, detalló el director.