13 mil 78 egresados suma el ITT en 50 años de presencia en Tehuacán

El director Sergio Villafuerte Palavicini encabeza los preparativos del 50 aniversario del Instituto Tecnológico de Tehuacán.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – A 50 años de su fundación, el Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) ha entregado a la sociedad 13 mil 78 profesionistas no solo de este municipio sino de toda la región y hasta de otras entidades como Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala, según las cifras dadas a conocer por su director Sergio Villafuerte Palavicini.

Lo anterior lo informó el director al dar a conocer las diferentes actividades que se preparan para celebrar ese aniversario donde se contará con ponentes nacionales e internacionales, como parte de los congresos que se ofrecerán en diferentes áreas.

Los festejos iniciarán el próximo 28 de septiembre para concluir el 4 de octubre con la intención de integrar no solo a los alumnos y catedráticos, sino a exalumnos, así como a quienes entregaron parte de su tiempo y experiencia para la formación de los estudiantes, no solo al frente de grupo; la idea es que participe el personal académico y administrativo jubilado y pensionado, detalló el director.

