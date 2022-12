Instituto Mexicano Madero convoca a campo de pruebas

Con el propósito de observar el desempeño de jóvenes basquetbolistas y que estos pongan a prueba sus habilidades para ser candidatos a pertenecer a los Tigres Blancos, el Instituto Mexicano Madero Plantel Centro convoca a un try out.

El campo de pruebas, para la rama varonil y categoría 2006, 2007 y 2008, se llevará a cabo en la cancha ubicada en el estacionamiento del IMM Plantel Centro, esto los días 16 y 17 de diciembre, a partir de las 15 y 9 horas, respectivamente.

El coach asignado a supervisar este try out es Jair Ureña Madrid, entrenador de amplia experiencia y trayectoria con los Tigres Blancos.

Por otra parte, en lo que respecta a la rama varonil y categoría 2008, 2009 y 2010 el try out se efectuará el sábado 17 de diciembre a las 11 horas, de igual manera en la cancha del estacionamiento del Plantel Centro. Este try out estará a cargo del coach Eder Mora Rivera, entrenador que dirige al equipo de la categoría Juvenil A.

América Sánchez Velázquez, coordinadora de Deportes del Instituto Mexicano Madero Plantel Centro dio a conocer algunos detalles con relación al último try out de basquetbol del 2022.

Estudiar en una institución de gran prestigio como el IMM Plantel Centro y jugar en torneos de renombre como el avalado por la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas es una gran oportunidad para los asistentes a este try out, tal y como lo mencionó América Sánchez Velázquez.

“Nosotros participamos en Conadeip y justo en categoría Juvenil A estamos en la etapa de eliminatoria con algunos partidos por jugar. Lo que nos hace distintos a los Tigres Blancos es que más que un equipo somos una familia y siempre competitiva en lo académico y deportivo. Nuestro objetivo es proyectar el talento de nuestros alumnos para que continúen sus estudios a la par de la práctica deportiva”.