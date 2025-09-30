Martes, septiembre 30, 2025
Instalan Comité para el Rescate del Lago de Valsequillo en Puebla

Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que este lunes quedó instalado el Comité Estatal para el Rescate del Lago de Valsequillo, un esfuerzo que será encabezado por el subsecretario Manuel Vega Suck como líder del proyecto.

En rueda de prensa, destacó que el objetivo central es sanear el cuerpo de agua, con una estrategia que combina ciencia, tecnología y el apoyo fundamental del Gobierno Federal.

​El mandatario enfatizó que la ambiciosa tarea de rescatar el lago es posible gracias al apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien está enfocada en el rescate de las cuencas a nivel nacional.

​El proyecto de saneamiento, que será coordinado por Manuel Vega, subsecretario de Tecnología, se enfocará en toda la cuenca, “desde el nacimiento del río hasta la caída del Atoyac y el Alseseca al Lago de Valsequillo.”

Te puede interesar: El rescate del río Atoyac siempre fue tema de campañas electorales y estuvo salpicado por la corrupción: Armenta

​Armenta Mier destacó que este no es un proyecto de promesas de campaña, sino una realidad basada en la colaboración: “No fue promesa de campaña, ¿por qué lo podemos hacer? Porque la presidenta de México está rescatando las cuencas.”

​El gobernador también mencionó la participación de ingenieros del Politécnico Nacional, quienes respaldan la viabilidad técnica del rescate.

​El plan integral: saneamiento, inversión y “Fertipue”

​El plan de rescate se ha concebido como un proyecto integral que busca transformar el ecosistema y generar valor económico local.

En días pasados, Alejandro Armenta informó que en el rubro de ​inversión y uso del agua se destinarán 500 millones de pesos de inversión para el saneamiento de 100 hectáreas, con el fin de reutilizar el agua en cultivos de alto valor a través del distrito de riego.

Además, el gobierno impulsará la creación de “Fertipue,” una iniciativa para transformar el lirio acuático, que actualmente contamina el lago, en fertilizantes y abono. 

Esta estrategia no solo limpia el agua, sino que también genera beneficios económicos y ambientales para las comunidades.

​El mandatario concluyó al señalar que estas acciones forman parte del rescate de Puebla para sus ciudadanos y para el país. “Es un proyecto integral, estamos rescatando a Puebla para las y los poblanos, para México y para el mundo.”

Leer más: Uso de lirio de Valsequillo para producción agrícola debe ser autorizado por Semarnat: Castillo Montemayor

