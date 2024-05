Instalación total del IMSS-Bienestar en septiembre, insta AMLO a gobernadores

Emir Olivares y Alonso Urrutia.

Ciudad de México. El ultimátum para la instalación total del sistema IMSS-Bienestar es a inicios de septiembre de este año. El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que entre los días 3 y 4 de ese mes esté listo el programa de federalización del sector salud, justo en los primeros días de la próxima administración federal.

Así lo dio a conocer esta noche el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, entrevistado tras la reunión que los 23 mandatarios de Morena y aliados tuvieron con el presidente.

Confirmó que entre 3 y 4 de septiembre deberá estar instalado 100 por ciento de ese sistema: contrataciones, infraestructura, equipo y especialistas.

“Todo eso. Incluso los centros de salud y los hospitales. Los comités de los centros de salud, porque cada uno se crean, son 11 mil comités”.

Te puede interesar: Puebla y Tlaxcala, los primeros estados en tener al 100 por ciento el modelo IMSS–Bienestar: AMLO

-¿No hubo jalón de orejas ahorita de que algunos estados van retrasados o algo así? -se le preguntó.

-No, no, ya no, eso ya pasó, las jalones de orejas ya pasaron -respondió.

Puedes leer: El IMSS-Bienestar ya opera en Puebla y atiende a 4.4 millones de personas sin seguridad socia