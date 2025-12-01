Lunes, diciembre 1, 2025
Instala gobierno estatal mil 261 alarmas vecinales en Puebla capital

La titular de Bienestar, Laura Artemisa García, entregó los dispositivos en Loma Bella, para garantizar la paz y tranquilidad de las familias

Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar.
Yadira Llaven Anzures

El gobierno de Puebla ha instalado mil 261 alarmas vecinales en Puebla capital y la zona metropolitana a fin de garantizar la paz y tranquilidad de las familias poblanas, informó este domingo la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

En la colonia Loma Bella, una de las más inseguras de la capital, García Chávez fue la encargada de informar sobre el avance del programa federal, que forma parte de los Comités de Paz y Seguridad.

“Todos los que estamos presentes, es porque nos ocupa que nuestras familias estén mejor. Queremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, con mejores espacios, seguros, y es acá donde empezamos a trabajar todos de manera colaborativa”, señaló.

Precisó que la instalación de alarmas vecinales se ha concentrado en la zona conurbada de Puebla, buscando un impacto directo en las áreas de mayor necesidad.

Hasta la fecha, informó que mil alarmas han sido instaladas en Puebla capital, beneficiando a 308 colonias y 16 juntas auxiliares.

En el municipio de Cuautlancingo, agregó, se han colocado 121 alarmas que cubren 45 colonias y tres juntas auxiliares; mientras que en San Pedro Cholula cuenta con 140 dispositivos distribuidos en 38 colonias y 11 juntas auxiliares.

Además, destacó que el municipio de San Andrés Cholula se encuentra actualmente en proceso de instalación para complementar la cobertura de la zona metropolitana, considerada un punto prioritario para detonar este tipo de programas.

Destacó que el programa de alarmas vecinales no solo es un recurso tecnológico, sino que también fomenta la colaboración institucional entre la Federación, el Estado y el Municipio, una estrategia alineada con el proyecto de seguridad impulsado a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El objetivo principal es que, a través de estos Comités de Paz y Seguridad, la ciudadanía se empodere y trabaje de la mano con las autoridades para construir entornos más seguros para todos.

Hay más de 10 viviendas dañadas en Chicontla

En el tema del desbordamiento del Río Necaxa, en el municipio de Jopala, García Chávez informó que se continúa el levantamiento del censo en la comunidad de Chicontla, donde al menos una decena de viviendas resultaron inundadas.

Confirmó que durante el fin de semana se llevó a cabo la entrega de los primeros apoyos a las familias damnificadas.

“Con el tema del río que se desbordó, se está haciendo todavía levantado el censo para ir viendo que vamos a enviarles; estaremos atentos estas semanas para enviar la ayuda que se requiere”, declaró.

Laura Artemisa confirmó que también hay afectaciones menores en un mayor número de viviendas, a quienes también les brindarán la ayuda gubernamental.

“No son afectaciones grandes, pero la intención es que a todos los que tengan necesidad se les va apoyar, se está haciendo un censo cuidado y preciso, para atender a todos por igual”, afirmó.

