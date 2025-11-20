Desde ayer la Inspección de Educación Física de Zacatlán está tomada por docentes que denuncian hostigamiento sexual

La Inspección de Educación Física Federal Región 19 permanece tomada desde las 15:30 horas de ayer por una veintena de docentes que acusan hostigamiento laboral, intimidación, abuso de autoridad e incluso agresiones de tipo sexual presuntamente cometidas por el inspector regional, Raúl Casas Gómez. Los maestros y maestras han sido atendidos por autoridades de la Secretaría de Gobernación estatal (Segob) y de la Coordinación de Desarrollo Educativo (CORDE), quienes les han ofrecido garantías de que no serán desalojados.

Los maestros y maestras están a la espera del arribo del director de Educación Física de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Omar Efrén Martínez Sánchez, para iniciar una mesa de diálogo.

Los docentes, que mantienen posesión del inmueble desde ayer por la tarde, pernoctaron al interior de las instalaciones ubicadas en una plaza comercial de la cabecera municipal. Afirman que no se retirarán hasta que exista un compromiso formal respecto a sus denuncias y se establezcan medidas para garantizar su seguridad. La calle José Dolores Pérez permaneció cerrada durante parte de la jornada como parte de la protesta, aunque no se reportaron actos de violencia.

Ha trascendido esta mañana que Mario Miguel Aguilar, funcionario de la Corde de Zacatlán, y el delegado de la Segob, persuadieron a los mentores para que se trasladen a Puebla a una mesa de diálogo, lo cual en su momento fue interpretado por los los inconformes como un intento por desmovilizarlos. También se acercó el regidor de Educación, del ayuntamiento local, Gregorio Isaac Armas Garrido, para decirles que despejaran la vía pública para no entorpecer los festejos del aniversario de la Revolución, pero los quejosos se negaron a variar su protesta hasta en tanto no se resuelvan sus demandas.

Los profesoras y profesores, integrantes del Frente Magisterial por la Legalidad y el Respeto Laboral, sostienen que por años han enfrentado un ambiente laboral marcado por amenazas, represalias, presiones fuera de la normatividad y asignaciones irregulares de funciones.

Relataron a La Jornada de Oriente, vía telefónica, que se les condicionaron permisos, se les citó fuera de horario, se les presionó para firmar documentos sin explicación y se obstaculizaron oportunidades de desarrollo profesional. También refieren 13 relatorías y carpetas de investigación presentadas por maestras y maestros, entre las cuales se incluye la denuncia de la docente Dina —hechos que, afirman, han sido expuestos ante la SEP y la Fiscalía General del Estado (FGE)—, sin que hasta el momento existan acciones contundentes.

Entre las acusaciones más graves se encuentran señalamientos de hostigamiento y acoso sexual contra el inspector Raúl Casas Gómez. El colectivo demanda su separación inmediata de la Región 19 para garantizar que las investigaciones procedan sin interferencias. Asimismo, exigen que el secretario general de la Sección 23 del SNTE, José Luis González Morales, cese toda intervención en el caso, luego de que —aseguran— influyó de manera directa en la restitución del inspector pese a enfrentar un proceso legal.

Señalan además la falta de apoyo del secretario de Conflictos de Educación Física del sindicato, Osmán Gutiérrez Ortiz, quien, afirman, no ha brindado respaldo a los docentes afectados.

Los manifestantes recibieron la visita del delegado de Gobernación en la región, representantes de la Corde —incluida una abogada— y autoridades municipales, entre ellas el regidor de Educación de Zacatlán. Funcionarios estatales elaboraron una minuta preliminar y reiteraron el compromiso de mantener condiciones de seguridad y respeto a la libertad de expresión.

El Frente Magisterial informó que permanecerá en protesta hasta que se concrete una reunión con Omar Efrén Martínez Sánchez y se definan medidas para garantizar un entorno laboral seguro. Su pliego de exigencias incluye: protección frente a represalias, un proceso administrativo y penal transparente, sanciones conforme a derecho y la implementación estricta de los protocolos contra hostigamiento y violencia en el ámbito educativo.

“Estamos aquí porque ya no permitiremos más abusos; porque es necesario romper el silencio”, expresaron durante una rueda de prensa esta mañana. Señalaron que cada agresión callada “tiende a repetirse”, por lo que insistieron en que la SEP actúe y garantice espacios laborales dignos, seguros y libres de violencia.