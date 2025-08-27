Insiste la Comuna de Puebla: sí hay un litigio en la “Manzana 36” de La Margarita y no se puede construir en la zona

La secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, Karina Romero Sainz, reafirmó que existe un litigio vigente que impide cualquier tipo de construcción en la Manzana 36 de la Unidad Habitacional La Margarita, terreno disputado entre ejidatarios de San Baltazar Campeche y el Infonavit.

La funcionaria subrayó que, a raíz de la existencia del conflicto legal, el gobierno municipal ha sancionado a cinco personas por continuar las obras y retirar materiales pese a los sellos de clausura colocados por personal de su dependencia.

Romero Sainz detalló que hace unas semanas recibió un aviso formal del Infonavit, mediante el que le notificó que el predio -con una extensión aproximada de 2.5 hectáreas- está sujeto a litigio, por lo que no debe otorgarse ningún tipo de permiso para edificar en ese espacio.

Remarcó que la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano no ha emitido autorizaciones de construcción, y advirtió que tales permisos son requisito indispensable para toda obra, independientemente de si el terreno depende de instancias municipales, estatales o federales.

El conflicto sobre la “Manzana 36” se intensificó luego de que colonos de La Margarita acusaron la invasión del terreno, usado tradicionalmente como área verde del conjunto habitacional, mientras que ejidatarios de San Baltazar aseguran que, desde octubre de 2020, tienen la posesión de 18 mil 530 metros cuadrados por un fallo del Tribunal Agrario que les concedió el predio tras frenar el proyecto de un supermercado.

Los inconformes —quienes ofrecieron conferencia de prensa el pasado 19 de agosto— insisten en que la propiedad pertenece a la unidad habitacional por lo que reclaman la intervención de la autoridad municipal.

Según los habitantes, el Infonavit dejó de tener injerencia en el terreno en el año 2000, tras el fin del fideicomiso que originó La Margarita en los años setenta. Sin embargo, Romero Sainz reiteró que la situación legal no está resuelta; por tanto, consideró irregulares las obras que avanzan actualmente en la zona.

En el predio, según se observa, se construyen aproximadamente 15 viviendas tras la decisión de los ejidatarios de repartir el terreno entre los 80 integrantes del núcleo ejidal y levantar ahí sus casas.

La funcionaria recalcó que la Comuna procederá sólo conforme a derecho y ya respondió oficialmente a los actores involucrados, dejando claro que “no se puede emitir ningún posicionamiento ni otorgar contemplación a la construcción en el predio hasta que no se resuelva la disputa legal”, al tiempo en el que afirmó que la autoridad vigilará que todas las obras cumplan la normatividad urbanística vigente.