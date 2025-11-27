Miércoles, noviembre 26, 2025
Inseguridad causa caída del 40 por ciento en el turismo de Tehuacán, advierte Canaco

Para el líder de la cámara se necesita mayor difusión de los atractivos locales y regionales

Rufino López también pidió que se amplíe a cuatro carriles la autopista Cuacnopalan-Oaxaca
Elizabeth Rodríguez Lezama

Hasta en un 40 por ciento ha disminuido en Tehuacán el turismo consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tehuacán, Rufino López Pérez, atribuyendo eso a la inseguridad, tanto en el municipio como en las carreteras que conducen a la ciudad, tal es el caso de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, misma que también consideró necesario ampliar a cuatro carriles para que se tenga mejor flujo

El representante de los comerciantes resaltó que las autoridades ya saben dónde se ubican los focos rojos en cuanto a inseguridad tanto en las vías federales y estatales como en el municipio.

Aseveró que no basta con conocer los lugares de mayor incidencia delictiva sino trabajar para inhibir y disminuir el actuar delictivo, lo que al parecer no se lleva a cabo por parte del gobierno, porque sigue habiendo asaltos e inseguridad, lo que indica que no están trabajando en eso.

Rufino López expresó que la baja en turismo se ha ido acrecentando desde hace algunos años, ante lo cual exhortó al gobierno a crear acciones para contrarrestar esa estadística, a través de la promoción de espacios atractivos no solo de la ciudad, sino también regionales, tal es el caso de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán y las lagunas ubicadas en la Sierra Negra.

La Reserva de la Biósfera cuenta con el reconocimiento como patrimonio mundial mixto, por parte de la Unesco, su riqueza de flora y fauna la convierte en un espacio privilegiado que los turistas y estudiosos de la naturaleza y la paleontología suelen buscar con especial interés.

Otro asunto por resolver es el de la conectividad vial que para el líder de la Canaco es necesario atender debido a que la autopista Cuacnopalan-Oaxaca se ha convertido en una de las más transitadas por ser la que conecta a las autopistas de Puerto Escondido y Huatulco.

Lo anterior genera que en el tramo de Tehuacán se forme una especie de cuello de botella lo que causa constantes accidentes. A ello se suma que los empresarios han señalado que es una autopista donde se cometen asaltos.

Es necesario, dijo, que el gobierno realice las acciones necesarias para ampliar a cuatro carriles esa autopista, lo que sería de mucho beneficio para los conductores y con ello también sería posible captar más visitantes a Tehuacán.

