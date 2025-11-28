Viernes, noviembre 28, 2025
Armenta envía iniciativa al Congreso del estado para implementar el mando único policial en Puebla

Efraín Núñez

El gobernador Alejandro Armenta Mier envió al Congreso del estado tres iniciativas de reforma para establecer el mando único policial en Puebla, armonizar la legislación local con la normativa federal en seguridad pública y crear nuevas fiscalías especializadas en la persecución de delitos de alto impacto y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En la primera iniciativa, el titular del Ejecutivo propone reformar el artículo 117 de la Constitución local para articular un modelo de seguridad basado en la coordinación institucional, el mando único policial Puebla, la profesionalización de las corporaciones, la prevención integral y la participación ciudadana. El planteamiento busca fortalecer los mecanismos locales y comunitarios con el fin de mejorar la eficacia operativa y garantizar el respeto a los derechos humanos en el ámbito de la seguridad pública.

De acuerdo con la propuesta, las modificaciones constitucionales serán discutidas en comisiones del Congreso, donde se definirá la ruta para la implementación del mando único en las corporaciones policiales de la entidad. El énfasis del proyecto se sitúa en la integración de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno, a fin de homogeneizar criterios operativos y administrativos en materia de seguridad.

A la par de la reforma constitucional, el gobierno estatal presentó una iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Pública del estado, con el propósito de armonizar el marco jurídico local con la Constitución federal, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Estrategia Nacional 2024–2030. En este paquete se incorpora de forma explícita el esquema de mando único policial Puebla, como eje de la reconfiguración institucional en el rubro de seguridad.

En la exposición de motivos, la administración de Armenta Mier sostiene que las reformas en materia de seguridad derivan del cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. También argumenta que los cambios responden a los Acuerdos Nacionales 01/LI/2025 y 02/LI/2025, aprobados en la LI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que marcan lineamientos para la coordinación entre federación y entidades.

Como parte del mismo paquete legislativo, el gobernador remitió una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto. La propuesta incluye, además, la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, así como de otras unidades complementarias orientadas a la persecución de delitos complejos.

El proyecto también incorpora nuevas causales para la terminación del servicio profesional de carrera en la Fiscalía General del Estado. Entre las modalidades añadidas se encuentran la muerte, la jubilación y el retiro, que se suman a los supuestos ya previstos en la legislación vigente. Con ello, el gobierno estatal plantea ajustar la normatividad interna de la institución a las nuevas estructuras propuestas y a las condiciones laborales de su personal.

