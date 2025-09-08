Lunes, septiembre 8, 2025
16 mecanismos de participación propone la iniciativa de ley ciudadana elaborada por ONGs

Patricia Gutiérrez Rodríguez

16 mecanismos de participación de la sociedad se plantean en la  iniciativa de Ley de Participación Ciudadana, respaldada por una treintena de organizaciones de la sociedad civil y la Universidad Iberoamericana Puebla. La propuesta, presentada este lunes, busca asegurar que la ciudadanía cuente con herramientas legales para opinar, decidir e influir en los procesos públicos.

La iniciativa, refrendada por la Asamblea Social del Agua, Observatorio Ciudadano y Ambiental para el Estado de Puebla, Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, Comité Estatal de Participación Ciudadana, Red Nacional por la Participación Ciudadana y otros colectivos, responde a una carencia de legislación específica en Puebla. Junto a Campeche, Estado de México y San Luis Potosí, esta entidad federativa ha quedado rezagada en materia de participación ciudadana.

Entre los mecanismos previstos están la iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, audiencias públicas, cabildo abierto, colaboración ciudadana, comités de participación, consejos consultivos, consulta pública, contralorías sociales, mecanismos para la participación de niñas, niños y adolescentes, planeación participativa, presupuesto participativo, parlamento abierto y comparecencia pública. Los impulsores subrayan que esta ley permitiría a ciudadanas y ciudadanos ejercer su derecho en hechos concretos, mediante requisitos claros y accesibles.

En el caso del plebiscito y referéndum, se solicita el respaldo del 0.5 por ciento de la lista nominal; para audiencia pública, 100 firmas estatales o 50 municipales bastarían para dialogar con autoridades. Con el presupuesto participativo, se busca que una fracción relevante del gasto público pueda ser propuesta y votada por la sociedad, emulando éxitos de otras regiones como Ciudad Juárez y Chihuahua. Estas cifras y requisitos, explican los impulsores, pretenden facilitar el acceso a cada mecanismo y aumentar la incidencia de la ciudadanía en asuntos públicos.

Luis Javier Moreno, codirector de Política Colectiva, enfatizó la necesidad de mecanismos funcionales y realistas: “Es fundamental que los requisitos sean claros y accesibles, y que la ciudadanía pueda recurrir a ellos eficazmente”.

Por su parte, Roberto Alonso Muñoz, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero Puebla, destacó la legitimidad social del proyecto, avalado por  30 agrupaciones: “Esperamos que la propuesta sea la columna vertebral de una legislación incluyente y deliberativa”, expresó.

La iniciativa fue entregada a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal, donde sus promotores esperan que se inicie un debate que permita dotar a Puebla de un marco legal robusto, plural y democrático para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

El reto, aseguran, es que los mecanismos propuestos sean discutidos y perfeccionados en colectivo, superando prácticas políticas que han excluido por décadas a la población del proceso de toma de decisiones.

El contexto nacional evidencia que donde existen leyes de participación ciudadana, las instituciones gubernamentales se fortalecen y la capacidad de la sociedad para influir aumenta.

Los promotores reiteran que el éxito de la propuesta dependerá de abrir espacios de deliberación y de dotar al estado de una norma que transforme la relación entre ciudadanía y autoridad, devolviendo a la gente el protagonismo en los asuntos públicos.

