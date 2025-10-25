Viernes, octubre 24, 2025
Iniciativa de Ley General de Aguas abre la puerta a privatizaciones como la de Puebla, alerta Moctezuma

El exsecretario de Agua en el Edomex afirmó que en un borrador de la propuesta se había incluido la prohibición de este paso en todo el país

Efraín Núñez

La iniciativa de Ley General de Aguas que se analiza en la Cámara de Diputados es regresiva y permitirá la privatización del servicio hídrico en todo el país, tal como ocurrió en Puebla, advirtió el especialista Pedro Moctezuma Barragán, exsecretario del Agua en el Estado de México.

Durante su participación en el IV Congreso La Gestión Integral del Agua en Puebla, Moctezuma precisó que un borrador previo de la propuesta incluía una cláusula que prohibía la privatización de los sistemas operadores en México. No obstante, señaló que esa restricción fue eliminada en la versión que ingresó al Congreso de la Unión, lo que abriría la puerta a la intervención de empresas privadas en la gestión del agua.

“El texto mantiene artículos irregulares que propiciarán la privatización del agua en los municipios si no se revisan con atención. Exigimos un diálogo serio, profundo y cuidadoso con los legisladores”, expresó.

El investigador indicó que organizaciones como Agua para la Vida y Agua para Todos, de la cual forma parte, se movilizarán en los próximos días para frenar la aprobación de la ley, que lleva más de 13 años detenida. Acusó que intereses empresariales pretenden impulsar su aprobación con apoyo de la “aplanadora” legislativa.

“La actual propuesta es regresiva, vertical y autoritaria. México no lo merece, ni la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya advirtió irregularidades en el texto”, señaló.

De acuerdo con Moctezuma, el proyecto es resultado de la influencia de la “hidrocracia”, un grupo de intereses que ha sido protegido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Añadió que la reforma garantiza la aplicación del derecho humano al agua hasta 2085, una medida innecesaria ya reconocida por la Constitución, y afirmó que además permite la contaminación y el vertido de aguas tóxicas.

Advirtió que el proyecto amplía de dos a seis años el plazo para la extinción de concesiones y no aborda el problema de las descargas municipales. “Se requiere una ley que ponga en orden la ecología y el campo. Sabemos quiénes son los responsables de esta iniciativa”, enfatizó.

El especialista también criticó que la Conagua no consideró las propuestas de decenas de expertos y simuló una consulta pública con 13 foros en los cuales prevaleció la intención de mantener la Ley de Aguas Nacionales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Moctezuma Barragán subrayó que las inundaciones en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí no se explican por el cambio climático, sino por la deforestación y el cambio de uso de suelo. “Las inundaciones son un negocio y un pretexto para licitar obras hidráulicas que generan nuevos daños”, concluyó.

 

