Inician auditoría a la SEP Puebla para detectar entrega de plazas irregulares durante la última década

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla está siendo sometida a una auditoría extraordinaria que inició el pasado martes, con el objetivo de investigar posibles irregularidades en la entrega de plazas a docentes y otros procesos, abarcando hasta una década de gestión.

Así lo confirmó José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal, quien detalló que la revisión profundizará en los archivos de la dependencia para detectar y corregir anomalías que pudieran haberse cometido en la asignación de puestos magisteriales.

La década que está bajo investigación comprende las gestiones de Melitón Lozano Pérez, José Luis Sorcia Ramírez, Isabel Merlo Talavera y Jorge Estefan Chidiac.

En rueda de prensa, García Parra señaló que la auditoría tiene un amplio alcance temporal, pues la instrucción es revisar procesos de hasta 10 años atrás para garantizar la transparencia y legalidad en la operación de la SEP.

El funcionario expuso que la principal área de investigación son los procesos de entrega de plazas docentes, un tema que ha generado controversia y denuncias por presunta opacidad y favoritismo en el sector educativo estatal.

Dijo que el objetivo central de la acción es sanear la dependencia y garantizar que los recursos humanos y las asignaciones se ajusten estrictamente a la normativa vigente.

“Vamos a estar muy atentos al desarrollo y a los resultados que arroje, no solamente por el tema de las plazas, sino por todo lo que tiene que ver con estos registros, procedimientos y procesos que se tienen que cuidar en la SEP para garantizar eficiencia administrativa y una educación de calidad”, declaró.

El funcionario no descartó que la auditoría también revise otros temas sensibles, como la emisión de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOES), aunque el foco principal recae en el sistema de asignación de plazas.

José Luis García Parra dijo que los resultados de esta revisión serán fundamentales para fortalecer la administración educativa y evitar futuras prácticas irregulares, aunque se mantendrá reserva sobre los detalles para no entorpecer el desarrollo de las pesquisas.

Auditoría es en respuesta a protesta de docentes

Más tarde, el titular de la SEP, Manuel Viveros Narciso, confirmó que administraciones anteriores “a veces algunas docentes, por alguna incidencia, jubilación o defunción, las asignaciones no las mandaban en donde se generaba el incidente”.

Reveló que esto provocó una serie de situaciones que están obligadas a revisar, para esclarecer los señalamientos de algunos docentes.

“Vamos a estar atentos, estamos en la revisión y cuando tengamos más información se las haremos saber, no queremos errar en una fecha en específico”, concluyó.

La auditoría es resultado de las manifestaciones que realizaron docentes, el pasado 13 de noviembre frente a las instalaciones de la SEP, para exigir la asignación de plazas tipo C, es decir, de tiempo completo.

Manuel Viveros admitió que se han detectado irregularidades en la asignación de los contratos, tal como lo adelantó el gobernador Alejandro Armenta.