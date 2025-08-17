Domingo, agosto 17, 2025
Inicia TSE de Bolivia conteo de votos tras el cierre de urnas

De acuerdo con las autoridades electorales, entre las 21:00 y las 22:00 hora local se espera alcanzar el 80 por ciento de las actas procesadas y publicadas en la plataforma oficial. Foto: Xinhua
La Jornada

La Paz. Las mesas electorales cerraron este domingo en Bolivia, tras ocho horas de votación en las elecciones generales, e inició el conteo de votos en cada recinto con la participación de jurados y delegados políticos, confirmó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel.

Bolivia llevó a cabo su décima elección presidencial desde el retorno a la democracia en 1982, luego de que las pasadas elecciones de 2019 fueron anuladas.

El TSE subrayó que el cierre general de la jornada de este domingo se realizó conforme a la norma, pero se garantiza el derecho al sufragio de quienes aún permanecían en fila.

El órgano electoral adelantó que la misma noche de este domingo se conocerán los resultados preliminares de la elección.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, explicó que el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) procesará las actas de cada mesa tras su verificación técnica y visual.

De acuerdo con las autoridades electorales, entre las 21:00 y las 22:00 horas locales se espera alcanzar el 80 por ciento de las actas procesadas y publicadas en la plataforma oficial.

El TSE recalcó que las cifras que se den a conocer serán preliminares y no vinculantes, dado que el cómputo oficial a cargo de los tribunales departamentales iniciará a las 18:00 hora local y podría extenderse hasta siete días, según la ley electoral.

Más de 7.9 millones de ciudadanos fueron habilitados este domingo para votar en Bolivia y renovar la presidencia, vicepresidencia, 166 escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional (36 senadores y 130 diputados) y nueve representantes supraestatales.

