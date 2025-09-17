Inicia México de manera coordinada con EU y Canadá consultas públicas para renegociación de T-MEC: Ebrard

Ciudad de México. México arrancará este miércoles las consultas para la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) informó este martes Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE).

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el funcionario explicó que este miércoles se publicará el aviso en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Tendremos mañana la publicación en el DOF, estamos pensando en algo muy fácil, muy sencillo, muy abierto. Vamos a recibir todo tipo de comentarios por vía digital. Y la intención es la evaluación, la ponderación de qué avanzó y qué revisión se le puede hacer para que sea mejor en el futuro”, apuntó.

El anuncio se da después de darse a conocer un documento de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) en que se anuncia que mañana darán por comenzadas sus consultas con miras a la revisión del acuerdo, previsto para el 1 de junio de 2026.

Ebrard Casaubón destacó que México ha estado trabajando coordinadamente con su contraparte en EU, la USTR, y con las autoridades de Canadá, para preparar la evaluación del T-MEC, tal y como lo dictan las normas del acuerdo, previo al inicio de las revisiones, que tendrán verificativo a partir de enero.

En este sentido, destacó que a partir de mañana y hasta enero se tendrá que hacer una evaluación de cómo funcionó el actual tratado desde el 2020, que entró en vigor, hasta la actualidad, para luego poder comenzar con la revisión.

“Como ustedes saben esto es sumamente importante. Hoy publica USTR el aviso de que ellos van a iniciar estas consultas y nosotros tendremos mañana la publicación en el Diario Oficial de la Federación”, apuntó.