Inicia la Liga Metropolitana de Puebla

Este viernes, se pone marcha, en tres diferentes escenarios, la Liga Metropolitana de Puebla AA, ambicioso proyecto impulsado por Alejandro Armenta Mier, gobernador del Estado de Puebla, la Liga Mexicana de Beisbol y por el propietario del Club Pericos de Puebla, José Miguel Bejos.

El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ferviente apasionado al Rey de los Deportes, estará presente en la ceremonia de inauguración, junto con el presidente municipal Alan Gilberth Amador Gómez, que se llevará a cabo en Tecali de Herrera, con el duelo entre el combinado de Monterrey-Jalisco y el binomio de Yucatán-Durango, en punto de las 14 horas.

Serán un total de 12 equipos de la Liga Mexicana de Beisbol que participarán en esta nueva liga de desarrollo, la cual tiene como objetivo forjar y desarrollar a los peloteros que en un futuro acapararán los reflectores de la pelota profesional. Los combinados participarán de la siguiente forma, contando con cuatro sedes:

Tecali de Herrera: Yucatán-Durango, Izúcar de Matamoros: Monterrey-Jalisco, San Felipe Ayutla: Monclova-Saltillo y Diablos-Oaxaca y en Acatzingo: Puebla-Laguna y Tijuana-Tabasco

Este viernes los duelos inaugurales serán: Tijuana-Tabasco vs Diablos-Oaxaca en San Felipe Ayutla, Monterrey-Jalisco vs. Yucatán-Durango en Tecali de Herrera y Monclova-Saltillo vs. Puebla-Laguna en el estadio Hermanos Serdán

Cabe destacar que, la serie entre combinado Puebla-Laguna ante Monclova Saltillo, por única ocasión se jugará en el nido verde, para la siguiente serie, el escenario de Acatzingo contará ya con acción de la Liga Metropolitana de Puebla AA

En esta naciente campaña se debe tomar en cuenta lo siguiente: será un calendario regular de 60 juegos y culminará el 13 de julio. Contará con juego de estrellas, el cual tendrá varias actividades que se llevarán a cabo del 27 al 29 de junio. Clasificarán 4 combinados a postemporada.

La fase de playoff iniciará el 15 de julio, y las series serán a ganar tres de cinco juegos. La serie final esta programada para el 22 de julio. Los horarios de los juegos iniciarán entre las 13 y 14 horas, será decisión de la sede el definir la hora de inicio. La regla del cronometro se mantiene al igual que en LMB. En caso de extrainnnings solo se jugará una entrada.

