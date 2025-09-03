Miércoles, septiembre 3, 2025
Inicia la Copa Inter este miércoles

Inicia la Copa Inter este miércoles
Leopoldo Aguilar

En el Aula Magna de la Inter, Enrique Ríos y Manuel Ordaz, titular de actividades deportivas de la Universidad Interamericana y coach de los equipos de basquetbol varonil y femenil de la institución, presentaron de manera oficial la Copa ABE Inter 2025.

Certamen que se jugará del 3 al 7 de septiembre en el Nido Naranja a equipos de distintas partes del país, quienes llegan a Puebla en busca de cerrar de la mejor manera su pretemporada rumbo al inicio de la Liga ABE.

Enrique Ríos dio pormenores de un torneo que promete llenar el gimnasio de la Universidad Interamericana durante cinco días de intensa actividad basquetbolistica.

En la ceremonia de presentación, Manuel Ordaz dio a conocer a los equipos participantes, así como un calendario de juegos que, en las ramas varonil y femenil, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, expondrá juegos de altísimo nivel.

Los equipos participantes Universidad Anáhuac Puebla, Universidad Americana de Puebla, Universidad de las Américas Puebla, ITESM Hidalgo, Umad, UNAM, UPAEP, Universidad Anáhuac Xalapa, ITESM Puebla, Universidad Montrer, CETYS, Universidad Panamericana Ciudad de México, ITESM Toluca, ITESM Aguascalientes, FECOBA (Costa Rica) y Halcones Inter.

El primer partido se llevará a cabo el 3 de setiembre a las 11:00 horas cuando Anáhuac Puebla se mida con Jaguares UAMP (femenil). El mismo día, pero a las 13:00 horas, Aztecas UDLAP y Borregos Hidalgo chocarán (femenil). A las 15:00 horas, abriendo la competencia de la rama varonil, Umad rivalizará con ITESM Hidalgo.

A las 17 horas, la Inter afrontará un duro compromiso ante Fecoba, en tanto que, dos horas después, Halcones recibirá a Pumas UNAM.

