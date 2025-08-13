Inicia la Comuna de Puebla nueva campaña de bacheo con técnica en frío

El gobierno del municipio de Puebla puso en marcha una nueva etapa de la campaña “Bacheando Puebla”, con el arranque de trabajos de bacheo en frío en la colonia Vista Alegre.

El alcalde José Chedraui Budib supervisó el inicio de esta técnica avanzada de reparación de pavimentos, al tiempo recordó que, de enero a la fecha, el personal a su cargo cubrió un total de 109 mil 150 baches en más de 140 colonias de la capital.

Chedraui subrayó que el bacheo es parte de una estrategia integral de rehabilitación vial para transformar la movilidad urbana y proteger el patrimonio ciudadano.

“Seguiremos trabajando en cada colonia, unidad habitacional y junta auxiliar. Puebla Capital merece calles seguras, transitables y dignas. El bacheo que se dejó de ejecutar en otros años ahora está en marcha, vamos con paso firme y compromiso total con la ciudadanía”, afirmó.

La técnica de bacheo en frío aplicada consiste en la limpieza profunda de los baches, el sellado con emulsión asfáltica a alta presión y la inyección de mezcla asfáltica a velocidad elevada, proceso que permite la rehabilitación inmediata y segura de las vialidades.

David Aysa, secretario de Movilidad e Infraestructura, detalló que se busca atacar la problemática histórica de bacheo en coordinación con medios de comunicación, colonos y representantes vecinales, generando respuesta oportuna y eficiente a los reportes ciudadanos.

El procedimiento de bacheo en frío destaca por su rapidez y efectividad: no solo permite la apertura de calles al tráfico horas después de la intervención, sino que prolonga la durabilidad de la reparación y reduce los costos de mantenimiento a largo plazo. Las acciones, explicó la autoridad municipal, se focalizan en zonas estratégicas para garantizar una movilidad segura y ordenada, a fin de evitar afectaciones al patrimonio físico y a la vida cotidiana de las y los poblanos.