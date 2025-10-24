Inicia la Comuna de Puebla licitación para bacheo en juntas auxiliares al cierre de 2025

El gobierno municipal de Puebla abrió un concurso de licitación pública estatal para contratar a la empresa que ejecutará las obras de bacheo en las 17 juntas auxiliares y en la cabecera municipal durante los meses de noviembre y diciembre. La medida forma parte del programa anual de mantenimiento vial 2025, que busca atender las principales vialidades antes del cierre del año fiscal.

De acuerdo con la convocatoria LP-CMOP-030/2025 publicada en la edición de este jueves del Periódico Oficial del Estado, los trabajos deberán iniciar el próximo 5 de noviembre y concluir el 31 de diciembre. Las acciones se desarrollarán bajo la modalidad de bacheo con mezcla asfáltica en caliente, técnica que se caracteriza por una mayor durabilidad y resistencia ante la humedad y el tránsito vehicular.

En el documento oficial se especificó el objetivo del proceso bajo la denominación “Bacheo con mezcla asfáltica en caliente 2025-4”, que incluye la intervención de vialidades ubicadas en las 17 juntas auxiliares y la cabecera municipal del municipio de Puebla.

El anuncio de la licitación fue antecedido por la declaración del secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa de Salazar, quien informó que el alcalde José Chedraui Budib autorizó un incremento de 40 millones de pesos al presupuesto previamente asignado al programa de bacheo. Con esta ampliación, el monto total destinado a las obras alcanzó los 145 millones de pesos, cifra considerada una de las más altas en este rubro en los últimos años.