Barbosa Huerta dio inicio formal al ciclo escolar 2020–2021 en Nealtican

En la Escuela Primaria Federal Bilingüe Niños Héroes de Chapultepec de Nealtican, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha dado inicio formal esta mañana al ciclo escolar 2020-2021, que por condiciones de la pandemia, del 24 al 11 de septiembre tendrá una etapa compensatoria para reforzar los contenidos que pudieron no quedar claros del ciclo anterior e iniciará con los contenidos ordinarios a partir del 14 de septiembre.

Acompañado de buena parte de su gabinete y líderes de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el mandatario advirtió que las dificultades provocadas por el coronavirus no cejarán cuando se distribuyan la vacuna y los tratamientos, pues habrá charlatanes que querrán comercializar medicamentos apócrifos:

“Cuando lleguen las vacunas y los tratamientos tendrá que haber más problema en la distribución y sus consecuencias y muchas formas que va a llegar en ese momento con la vacuna del coronavirus, va a haber una inundación de ofertas y estafadores que irán a muchas partes del mundo entre ellas a Nealtican y muchas de ellas van a ser una estafa”.

“Por eso debemos de ser muy rígidos, muy claros y por eso cuando nos dijeron que teníamos que abrir la industria automotriz, la industria de la construcción, la industria minera, dijimos en Puebla no hay condiciones. Por eso hemos puesto disciplina, no severidad, por eso ahora juntos ya abrimos una tercera parte de las actividades, porque creamos un modelo poblano con la federación, con la sociedad, con todos los segmentos sociales para avanzar en la reactivación económica, porque tan riesgosos es abrir como riesgoso es no abrir y ahí vamos controlando la pandemia, la curva de los contagios, vamos mejor que antes, acá en Nealtican en el, informe oficial es de 10 casos y 4 fallecimientos”, abundó.

También, contrastó:“hemos visto de parte de los médicos, profesionales de la medicina, que han entregado todo su esfuerzo y hasta su vida para buscar la salud de las personas. Doctores, enfermeras, personas que ayudan con su generosidad humana a los que menos tienen. Las condiciones de necesidad que han provocado, que se han generado en la gente, han despertado lo que yo he llamado la cadena de solidaridad en la sociedad. Pero desgraciadamente no son todos, esa cadena de solidaridad que debió haber sido generalizado no lo fue, no se dio en toda las personas, nos falta mucho y estamos todo el tiempo haciendo un a campaña de concientización para que el pacto comunitario y la cadena de solidaridad se generalice y podamos juntos resolver el problema de la solidaridad”.

Aseveró que para los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación Pública del País, la educación es un asunto prioritario, al que se le dedica la mayor parte de los recursos públicos y que su administración destina 40 mil millones de los 90 mil millones de pesos del presupuesto.

Volvió a conminar a los estudiantes a adquirir una rutina para su regreso a clases, a los maestros a refrendar su compromiso con su vocación de educar y a los padres de familia a ser comprensivos con sus hijos y apoyarlos en el proceso.