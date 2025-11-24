Inicia auditoría de la SEP Puebla para detectar entrega de plazas irregulares durante la última década

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla está siendo sometida a una auditoría extraordinaria que inició el pasado martes, con el objetivo de investigar posibles irregularidades en la entrega de plazas docentes y otros procesos, abarcando hasta una década de gestión.

​Así lo confirmó José Luis García Parra, coordinador del Gabinete estatal, quien detalló que la revisión profundizará en los archivos de la dependencia para detectar y corregir anomalías que pudieran haberse cometido en la asignación de puestos magisteriales.

La década que está bajo investigación comprende las gestiones de Melitón Lozano Pérez, José Luis Sorcia Ramírez, Isabel Merlo Talavera y Jorge Estefan Chidiac.

García Parra señaló que la auditoría tiene un amplio alcance temporal, pues la instrucción es revisar procesos de hasta 10 años atrás.

Esto implica que las pesquisas se remontarán a la gestión de administraciones anteriores, buscando la transparencia y legalidad en la operación de la SEP.

​Expuso que la principal área de investigación son los procesos de entrega de plazas docentes, un tema que ha generado controversia y denuncias por presunta opacidad y favoritismo en el sector educativo estatal.

​Dijo que el objetivo central de la acción es sanear la dependencia y garantizar que los recursos humanos y las asignaciones se ajusten estrictamente a la normativa vigente.

​El funcionario no descartó que la auditoría también revise otros temas sensibles, como la emisión de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOES), aunque el foco principal recae en el sistema de asignación de plazas.

​José Luis García Parra concluyó que los resultados de esta revisión serán fundamentales para fortalecer la administración educativa y evitar futuras prácticas irregulares, aunque se mantendrá reserva sobre los detalles para no entorpecer el desarrollo de las pesquisas.